Ist Sea of Thieves: A Pirate's Life ein vielversprechendes Update?

Sea of Thieves, das verwegene Online-Piratenabenteuer von Rare, hat im Moment sicherlich viel Wind in den Segeln. Nach drei Jahren umfangreicher Updates - die neue Gameplay-Mechaniken, Inseln, auftauchende Ereignisse, Haustiere und unzählige Kosmetika hinzugefügt haben - ist es schwer, sich daran zu erinnern, wie das Spiel aussah, als es im März 2018 veröffentlicht wurde.

Und das ist eine gute Sache, denn Sea of Thieves startete in einem ziemlich nackten Zustand. Die Grundlagen waren offensichtlich vorhanden, aber dem Spiel fehlte es stark an Inhalten und genügend Abwechslung, um alle außer den engagiertesten Spielern zu beschäftigen.

Jetzt aber ist es die unvorhersehbare Natur von Sea of Thieves, die das Spiel wirklich glänzen lässt. Eine einfache Reise kann sich oft in etwas völlig Unerwartetes verwandeln, was zu einigen unvergesslichen Geschichten voller spektakulärer Höhen und Tiefen führen kann. Offensichtlich ist dass das Geheimnis, warum das Spiel über 20 Millionen Spieler hat.

Doch am 22. Juni wird Sea of Thieves dank des kommenden Sea of Thieves-Updates noch besser werden: A Pirate's Life Update. Creative Director Mike Chapman beschreibt es als das "größte und einflussreichste Update, das es je gab". Und nachdem wir einen Blick auf das geworfen haben, was die Spieler in diesem ehrgeizigen Crossover mit Disneys "Fluch der Karibik"-Franchise erwartet - das keine einzige Dublone kosten wird - haben die offenen Meere noch nie so einladend ausgesehen.

Bring mir den Horizont

(Image credit: Rare)

Sea of Thieves: A Pirate's Life lässt sich nicht nur von den Filmen, sondern auch von der historischen Attraktion im Disneyland inspirieren. Eingesessene Fans werden viele Anspielungen und kreative Wendungen entdecken. Wer gehofft hat, mehr als Jack Sparrow und die Crew der Black Pearl zu treffen, wird erfreut sein zu lesen, dass man bspw. auch Davy Jones antreffen wird. Auch der berühmte Soundtrack der Filme wird mit von der Partie sein.

Die Spieler werden fünf Tall Tales erleben, die eine epische Originalgeschichte erzählen, in der Sie sich mit dem Trickbetrüger Captain Jack Sparrow zusammentun. Anders als bei den bisherigen Tall Tales wirst du jedoch nicht von anderen Spielern unterbrochen werden. Das bedeutet, dass Rare in der Lage war, "die kinoreichsten Tall Tales zu entwickeln, die wir je gemacht haben", so Chapman. Außerdem gibt es Checkpoints, was bedeutet, dass du die acht- bis zwölfstündige Kerngeschichte nicht in einem Rutsch durchspielen musst.

Aber wie ist der bekannteste Pirat der Welt in Sea of Thieves gelandet? Nun, Jack hat den größten Schatz aller Zeiten gestohlen - einen goldenen Schlüssel zu anderen Welten. Als er die Sea of Thieves betritt, entdeckt er, dass es ein Paradies für Piraten ist, wo der Tod nur eine Formalität ist, bevor man wieder ins Land der Lebenden zurückkehrt und bereit ist, die Segel zu setzen.

Das ist in Jacks Welt natürlich nicht der Fall, denn hier herrscht Davy Jones über die Meere. Doch zum Pech für Jack ist der tentakelige Schrecken Davy Jones ihm in die neue Welt gefolgt, und die Welt von Sea of Thieves ist nun bedroht.

Schädel und gekreuzte Knochen

Die Spieler werden in diesem Sea of Thieves: A Pirate's Life brandneue Orte wie die übernatürliche Welt der Verdammten und das versunkene Königreich besuchen und es gibt unzählige Geheimnisse und Easter Eggs zu finden. Du schwingst eine neue Waffe namens Dreizack der dunklen Gezeiten, benutzt Jack Sparrows berühmten Kompass, der dir zeigt, was du in der Welt am meisten willst und triffst auf brandneue Feinde wie Sirenen, Phantome und Meereskriecher - die alle auch im Hauptsandkasten des Spiels verfügbar sein werden.

Captain Jack Sparrow wird natürlich zur Stelle sein, um zu helfen. Er wird die Kanonen bedienen, wenn du gegen Davy Jones' Flying Dutchman kämpfst und wenn er nicht im Kampf ist, kannst du ihn auf dem Schiff für das ein oder andere Selfie finden. Es ist klar, dass die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit darauf verwendet wurde, Sparrow so überzeugend wie möglich zu machen, da Rare das Stunt-Double des Schauspielers Johnny Depp aus dem Film (komplett im Kostüm) angeheuert hat, um wichtige Filmsequenzen zu spielen. Sparrow wird auch im Original von Jared Butler gesprochen, der den legendären Kapitän in dem Videospiel Pirates of the Caribbean: At World's End verkörperte.

Das X markiert die Liebe

(Image credit: Rare)

Dies war eindeutig ein Traumprojekt für viele bei Rare und sowohl Chapman als auch der ausführende Produzent von Sea of Thieves, Joe Neate, konnten ihre Begeisterung kaum zurückhalten, als sie darüber sprachen, wie die Partnerschaft zwischen Disney und Rares Seefahrerabenteuer zustande kam.

Offenbar hat Disney den Ton, den Humor und die fantastische Natur von Sea of Thieves erkannt und Rare hat hart daran gearbeitet, das Gefühl, was es bedeutet, ein Pirat zu sein, und die anhaltende Anziehungskraft dessen, was Piraten zu einem so faszinierenden Teil der Geschichte macht, einzufangen.

Die übergeordnete Botschaft, die für das Zustandekommen der Partnerschaft zwischen Rare und Disney ausschlaggebend zu sein scheint, ist der Respekt - sowohl vor der Geschichte von Sea of Thieves als auch vor dem Universum von Fluch der Karibik. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheint es, dass Rare diese Balance souverän erreicht hat.

"Es gab noch nie eine bessere Zeit, um Sea of Thieves zu spielen", sagte Chapman, und es ist wirklich schwer, ihm zu widersprechen. Um es mit den Worten von Captain Jack Sparrow zu sagen: Wenn du auf den richtigen Moment gewartet hast, um Sea of Thieves zu spielen, dann ist es jetzt der richtige.

Sea of Thieves: A Pirate's Life ist ab dem 22. Juni als kostenloses Update für Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC Spieler erhältlich. Das Spiel ist auch über den Xbox Game Pass erhältlich.