iPhone SE Plus mit größerem Display erscheint vielleicht schon bald

Apple hat gerade erst das brandneue iPhone SE angekündigt, aber es gibt bereits Gerüchte über die Existenz einer größeren Version des Smartphones.

Das iPhone SE wurde letzte Woche weltweit vorgestellt, und mit einem Startpreis von 479 € ist es das günstigste iPhone, das derzeit von Apple verkauft wird.

Tech-Analyst und YouTuber Jon Prosser hat die Existenz der Plus-Variante des iPhone SE angedeutet. Auch wenn sein Tweet keine Details über die Markteinführung und keinen Zeitraum verrät, reicht es aus, um uns zu begeistern.

Da das iPhone SE sowohl als Nachfolger des iPhone SE als auch der iPhone 8 Reihe betrachtet wird - und da sowohl das iPhone 8 als auch das 8 Plus eingestellt* wurden - könnte es darauf hindeuten, dass das iPhone SE Plus den Platz des iPhone 8 Plus einnehmen soll.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀April 18, 2020

Andere Leaks haben ebenfalls darauf hingedeutet, dass das iPhone SE Plus in Arbeit ist und möglicherweise noch in diesem Jahr zusammen mit der iPhone 12 Serie vorgestellt wird. Wenn diesen Gerüchten Glauben geschenkt werden soll, wird das iPhone SE Plus ein ähnliches Design wie das iPhone SE haben, natürlich mit einem etwas größeren Display.

Was die Spezifikationen betrifft, so könnte das iPhone SE Plus mit dem gleichen A13 Bionic-Chipsatz betrieben werden, der auch für das kürzlich auf den Markt gebrachte iPhone SE verwendet wird. Und: Es könnte ein 5,5 Zoll Display haben, im Vergleich zur 4,7 Zoll Variante des kleineren Modells.

Wenn Apple sich entscheidet, das berüchtigte Handy auf den Markt zu bringen, dann kann man mit einem Zwei-Kamera-Setup rechnen, im Gegensatz zur Ein-Kamera-Ausführung des iPhone SE.

Da uns jedoch nur sehr wenige Details zur Verfügung stehen, können wir an dieser Stelle nur spekulieren. Wir müssen auf weitere Informationen warten, um feststellen zu können, ob Apple tatsächlich plant, das iPhone SE Plus auf den Markt zu bringen.

Via India Today

* Link englischsprachig