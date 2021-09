Google Pixel 6: Enthüllung möglicherweise am 13. September

Google hat das Pixel 6 und Pixel 6 Pro offiziell gemacht, aber wir wissen immer noch nicht, wann die Flaggschiffe enthüllt werden oder in den Verkauf gehen. Nun deutet ein neues Leak aus China darauf hin, dass der 13. September der große Tag sein wird.

Die Vorhersage stammt von einer zuverlässigen Quelle auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo (via NotebookCheck.net) und scheint nach dem, was wir bisher wissen, plausibel. Google selbst hat ein Zeitfenster zwischen September und November 2021 angegeben.

Was das Datum noch wahrscheinlicher macht, ist die Tatsache, dass das iPhone 13 Gerüchten zufolge am 14. September* vorgestellt werden soll - und wir sind uns sicher, dass Google sein eigenes Flaggschiff für 2021 gerne einen Tag früher herausbringen würde.

Premium-Preise, Premium-Specs

Nach dem, was wir bisher gehört haben, sowohl offiziell als auch inoffiziell, klingt es so, als würden das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro Googles Rückkehr in das Flaggschiff-Segment des Smartphone-Marktes markieren. Das letztjährige Pixel 5 war eher eine Mittelklasse-Angelegenheit, wenn du dich erinnerst.

Dieses Mal haben wir ein Kamera-Upgrade, einen brandneuen Prozessor und ein radikales Redesign. Google-Hardware-Chef Rick Osterloh hat bereits verraten, dass diese Telefone einen Premium-Preis haben werden, also kannst du erwarten, dass die Komponenten im Inneren ein hohes Maß an Leistung bieten.

Ein aktuelles Gerücht* deutet darauf hin, dass die Modelle auch mit Ultrabreitband ausgestattet sein werden, der ultrapräzisen Ortungstechnologie, die im iPhone 12 und im Galaxy S21 verbaut ist - ein weiteres Zeichen dafür, dass es sich um Top-Geräte handeln wird.

Analyse: Google ist zurück im Flaggschiff-Spiel

Die Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro Smartphones. (Image credit: Google)

Wie wir bereits erwähnt haben, werden das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro zu Flaggschiff-Smartphones - obwohl es so klingt, als würde das Pixel 6 Pro mehr kosten und mehr bieten als die Standardversion (ein größeres Display und eine zusätzliche Kamera sind zwei Gerüchte).

Mit dem Google Pixel 5a, das die Mittelklasse ziemlich gut bedient (zumindest in den USA und Japan), konnte Google mit den Pixel 6-Telefonen aufs Ganze gehen, also erwarte etwas, das in Bezug auf Leistung und Funktionen mit dem iPhone 13 mithalten kann... noch dazu in der selben Launch-Woche, wenn man den neuesten Gerüchten glauben darf.

Anfang des Jahres sprach Google-CEO Sundar Pichai über "tiefgreifende Technologie-Investitionen" in Hardware-Geräte, die das Unternehmen im Jahr 2021 auf den Weg bringen wird, also denken wir, dass das Pixel 6 mit einigen Überraschungen kommen könnte - vielleicht mit neuen und innovativen Features im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

Ob das ausreichen wird, um in Sachen Verkaufszahlen ein Zeichen zu setzen, bleibt abzuwarten. Während die Pixel Phones durchweg hohe Bewertungen von Kritikern und Nutzern erhalten haben, bleiben sie bis heute ein Nischenprodukt in Bezug auf den Gesamtmarktanteil.

* Link englischsprachig