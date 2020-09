Google Pixel 5: Veröffentlichungsdatum bestätigt, und wir bekommen mehr als nur neue Smartphones

Es sieht so aus, als hätten wir jetzt ein Startdatum für das Google Pixel 5, nachdem der Suchgigant Einladungen zu einem Live-Stream-Event Ende September verschickt hat.

Wir wurden eingeladen, am Mittwoch, dem 30. September, am "#LaunchNightIn" von Google teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (MESZ, Deutschland).

Interessanter ist jedoch, dass Google bestätigt hat, was es auf der Veranstaltung zeigen wird, und zwar mehr als das Pixel 5 und Pixel 4a 5G - bei denen bereits zuvor bestätigt wurde, dass sie noch dieses Jahr erscheinen*.

Die Einladung lautet: "Wir laden dich ein, alles über unseren neuen Chromecast*, unseren neuesten Smart Speaker und unsere neuen Pixel Smartphones zu erfahren".

Get your popcorn ready for #LaunchNightIn.Click below to know when to tune in. :point_down: pic.twitter.com/RpKOinCDHjSeptember 14, 2020