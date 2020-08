Google Pixel 4a 5G: Leak zeigt zwei Rückkameras und eine Kopfhörerbuchse

Neue Renderings des Google Pixel 4a 5G geben uns einen weiteren Blick auf das kommende Smartphone - und unterstützen Gerüchte, dass es mit einer dualen Rückkamera ausgestattet sein wird.

Die Renderings, die freundlicherweise von OnLeaks und Site 91Mobiles erstellt wurden, zeigen ein Gerät, das nicht viel anders aussieht als das Pixel 4a, das Anfang August veröffentlicht wurde: es ist immer noch ein schwarzes Rechteck mit einem Loch für die nach vorne gerichtete Kamera im Display. (Nein, das ist keine zweite Selfie-Linse im Rendering von Pixel 4a 5G - es sind nur die stilisierten Gitarrenklöppel im Hintergrund des Telefons, die du in unserer Pixel 4a Review sehen kannst).

Die große Veränderung: die duale Rückkamera:

And, again, because so many of you asked me to share my own, this likely is your closest look yet at which I assume #Google will soon launch as the #Pixel4a5G.360° video + official looking 5K renders + dimensions on behalf of my Friends @91mobiles -> https://t.co/hOLrapKHX9 pic.twitter.com/tpmNQa6dpsAugust 23, 2020