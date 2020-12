Gerüchten zufolge sollen die Apple AirPods Studio heute endlich auf den Markt kommen

Der Veröffentlichungstermin für die Apple AirPods Studio könnte nur noch wenige Stunden entfernt sein, wenn man den neuesten Gerüchten Glauben schenken darf - und obwohl wir zögern, uns wieder Hoffnung zu machen, können wir nicht umhin, die Daumen für ein Weihnachtswunder zu drücken.

In einem internen Memo, das MacRumors "aus zuverlässiger Quelle" erhalten hat, teilte Apple den Dienstanbietern mit, dass "AppleCare-bezogene Änderungen für Dienstag, den 8. Dezember um ca. 5:30 Uhr Pazifischer Zeit geplant sind", (das entspricht 14:30 Uhr in Deutschland).

Laut MacRumors "hat Apple den Technikern geraten, sich auf neue Produkt-SKUs, neue/aktualisierte Produktbeschreibungen und neue/aktualisierte Produktpreise vorzubereiten", was darauf hindeutet, dass bald neue Apple-Hardware in den Regalen stehen könnte.

Das korreliert mit einem Tweet, der von dem bewährten Leaker und Twitter-User @L0vetodream gepostet wurde, der sagte, es werde eine "Weihnachtsüberraschung von Apple" geben - obwohl sie nicht näher darauf eingegangen sind, was das sein könnte, abgesehen davon, dass es "gut für den Winter" sein wird.

Das könnte sich durchaus auf Over Ear Kopfhörer beziehen, die... deine Ohren bei kaltem Wetter warm halten könnten? Es ist weit hergeholt, aber es ist möglich.

Außerdem behauptet Apple Track: "Apple bereitet sich darauf vor, sein erstes Paar von Over-Ear-Kopfhörern der Marke Apple herauszubringen, so mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen, die darum bitten, anonym zu bleiben".

Es ist erwähnenswert, dass Apple Track in der Vergangenheit keine Leaks geteilt hat, so dass diese Behauptungen mit einer Prise Vorsicht betrachtet werden sollten. Dennoch hat das die Twitter-Sphäre nicht davon abgehalten, sich zu freuen und dem möglichen Launch begeistert entgegen zu blicken:

If it's true AirPods Studio, or whatever they're called, launch tomorrow, I'm going to be so hyped. I'm excited to see how good they are compared to XM4sDecember 8, 2020

Hoping for AirPods Studio with all my heart and soul🙏 https://t.co/3DeApTCnFvDecember 8, 2020

Verzögerung nach Verzögerung

Die Apple AirPods Studio sollen die ersten Apple Over Ear Kopfhörer sein - und sie sind schon seit geraumer Zeit Gegenstand von Gerüchten.

Die Gerüchte über die AirPods Studio häuften sich im letzten Jahr, nachdem durchgesickerte Renderings*, in denen die Kopfhörer gezeigt wurden, und ein Bloomberg-Bericht, in dem behauptet wird, dass die AirPods Studio im Oktober* auf den Markt kommen sollten - obwohl sie weder beim iPhone 12 Launch am 13. Oktober noch bei der One More Thing-Veranstaltung am 10. November aufgetaucht sind.

Das war nicht völlig unerwartet, denn wir haben gehört, dass die Produktion des AirPods Studio Berichten zufolge auf Probleme gestoßen sein soll*, so der bekannte Apple-Leaker Jon Prosser.

Aus diesem Grund versuchen wir, uns keine allzu großen Hoffnungen zu machen - aber du kannst sicher sein, dass wir die Augen für eine Apple-Ankündigung am heutigen Tag offen halten werden.

* Link englischsprachig