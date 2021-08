Gefallen dir die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp nicht? Vielleicht musst du sie nicht akzeptieren

Chat With This Business WhatsApp Recently updated its terms and privacy policy. This business uses a secure service from the Facebook company to manage chats. To chat with this business, review and accept the WhatsApp update. Zu deutsch: Chatte mit diesem Unternehmen WhatsApp hat kürzlich seine Bedingungen und Datenschutzrichtlinien aktualisiert. Dieses Unternehmen nutzt einen sicheren Service des Facebook-Unternehmens, um Chats zu verwalten. Um mit diesem Unternehmen zu chatten, lese und akzeptiere das WhatsApp-Update.