Gears of War 6: Gerüchten zufolge erst in drei Jahren

Der nächste Hauptteil der Gears of War-Reihe, Gears of War 6, soll neuen Gerüchten zufolge frühestens in drei Jahren erscheinen.

In der neuesten Folge des Xbox News Cast behauptet YouTuber Rand al Thor, der im Xbox-Bereich gut vernetzt ist, dass Gears of War 6 entweder 2024 oder 2025 erscheinen soll – nach einem anderen Projekt, an dem der Entwickler The Coalition arbeitet.

Er fügte hinzu, dass er diese Information von Jez Corden von Windows Central gehört hat, der schon vorher Details zu anderen Xbox-Projekten von First-Party-Studios wie Compulsion Games und Obsidian Entertainment hat durchsickern lassen.

Angeblich handelt es sich beim nächsten Projekt von The Coalition um eine brandneue, kleinere Marke, die 2023 vor Gears of War 6 erscheinen soll. Weitere Details zu diesem Projekt gibt es bisher nicht, abgesehen davon, dass es nichts mit der The Matrix Awakens-Tech-Demo zu tun hat, an der The Coalition mit Epic Games gearbeitet hat.

Gears of War 6 wurde bisher weder von Microsoft noch von The Coalition bestätigt, aber ausgehend von der Beliebtheit der Reihe ist ein Nachfolger so gut wie sicher. Zu seinem Release hatte Gears 5 laut Microsoft „die bedeutendste Launch-Woche für ein Xbox Game Studios-Spiel dieser Generation“.

Es wird Unreal (5)

The Coalition hat bereits zur Unreal Engine 5 gewechselt, auf der auch schon The Matrix Awakens läuft. Woran auch immer das Studio also arbeitet, es wird zweifelsohne die neueste Technologie verwenden und die Hardware der Xbox Series X und Series S voll ausnutzen.

Das Gears of War-Franchise gehörte ursprünglich zu Epic Games, bis Microsoft 2014 die Rechte daran gekauft hat. Beginnend mit Gears of War: Ultimate Edition von 2015, einem Remaster des ersten Spiels von 2008, hat The Coalition als Entwickler das Ruder übernommen.

Während der letzte Hauptteil, Gears 5, 2019 veröffentlicht worden ist, ist 2020 das rundenbasierte Strategiespiel Gears Tactics erschienen, um Fans bei Laune zu halten. Zwei der Hauptcharaktere, Marcus Fenix und Kait Diaz, sind auch in Fortnite als Skins verfügbar. So wie es aussieht, ist das die nächsten Jahre die best Möglichkeit, die beiden wiederzusehen.