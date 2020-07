Gamescom 2020 findet nach Verbot von Großveranstaltungen digital statt

Die Gamescom 2020 wird zwar nicht komplett abgesagt, findet aber zumindest nicht so statt wie bisher, da die Bundesregierung das Verbot von Großveranstaltungen wegen der Covid-19-Pandemie zunächst bis zum 31. August verlängert hat.

Stattfinden sollte sie vom 25. bis 29. August, was leider noch knapp im Verbotsfenster liegt.

Nachdem bereits die E3 2020 aus demselben Grund abgesagt wurde und Microsoft in Vorbereitung auf den Start der Xbox Series X auf „digitale Erlebnisse“ umsteigt, hat auch die Gamescom per Tweet angekündigt, dass die Messe digital stattfinden wird.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗April 15, 2020