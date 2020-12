Fortnite: The Mandalorian ist in der neuesten Saison dabei

Wenn du dachtest, dass 2019 mit The Rise of Skywalker* das letzte Mal sein würde, dass sich die Wege von Fortnite und Star Wars kreuzen, dann solltest du dies noch einmal überdenken - The Mandalorian wurde in Fortnite Kapitel 2: Season 5 als Teil des 'Zero Point'-Events aufgenommen, und er bringt Baby Yoda (alias *SPOILER* Grogu) mit auf die Reise.

Nachdem der Nullpunkt ausgegraben wurde, rekrutiert Agent Jones "die größten Jäger aller Realitäten", um ihm dabei zu helfen, ihn zu stoppen, und hier kommen Mando und sein liebenswerter, machtvoller Gefährte ins Spiel.

So sieht es aus

Zusätzlich zu The Mandalorian hat Epic Games mehrere neue und aufregende Charaktere sowie neue Waffen und Schauplätze in den Mix aufgenommen, darunter eine Sci-Fi-Wüste (d.h. sie hat rosa Sand) und ein tropisches Dschungelgebiet.

Zu den bereits erwähnten neuen Waffen gehören die Dragon's Breath Shotgun, das Amban Scharfschützengewehr von The Mandalorian und eine Spürwaffe namens The Night Hawk.

Auch die Gastauftritte werden nicht mit The Mandalorian aufhören - der Entwickler Epic Games sagt: "Die Jäger auf der Insel sind nur die ersten, die von außerhalb von The Loop ankommen", und teasert an, dass "noch mehr Jäger aus der jenseitigen Realität" von Agent Jones während der gesamten Saison rekrutiert werden.

Um als The Mandalorian in Fortnite zu spielen, gehe einfach auf die Website von Epic Games und kaufe den neuesten Fortnite Battle Pass, der bis zum 15. März 2021 gültig ist.