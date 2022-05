Es könnte ein goldenes Samsung Galaxy Z Flip 4 geben, und wir sind begeistert

Wenn du auf goldene Handys stehst, solltest du deine Bankkarten bereithalten, denn es sieht so aus, als ob das Samsung Galaxy Z Flip 4 das nächste Smartphone sein könnte, das in diesem auffälligen und glänzenden Farbton erscheint.

Dies berichtet der Display Supply Chain Analyst Ross Young in einem Tweet, in dem er die Farben des neuen Samsung Smartphones und seines Geschwisters, des Galaxy Z Fold 4, verrät - vermutlich handelt es sich dabei um Leaks und nicht um Vorhersagen, die Young normalerweise als Vermutungen kennzeichnet.

Z Flip 4 colors - Gold, Gray, Light Blue and Light VioletFold 4 colors - Beige, Black and GrayGold Z Flip 4 should be interesting.May 4, 2022 See more

Anscheinend wird das Z Flip 4 in den Farben Gold, Grau, Hellblau und Hellviolett erhältlich sein - zum Vergleich: Das Z Flip 3 gab es in den Farben Creme, Schwarz, Dunkelgrün und Lavendel (was wahrscheinlich das gleiche ist wie das "Hellviolett", von dem Young spricht).

Das letzte Z Flip gab es also in zwei dunklen und zwei pastellfarbenen Tönen - wenn Young recht hat, wird es das neue Smartphone in zwei pastellfarbenen, einer dunklen und einer leuchtenden Farbe geben.

Das Z Fold 4 wird anscheinend in Beige, Schwarz und Grau erhältlich sein. Es klingt also nicht so aufregend wie das Flip 4 - es klingt sogar ein bisschen weniger "cool" als das Z Fold 3, das in Schwarz, Silber und Grün erhältlich war. Deshalb haben wir es auch nicht in die Überschrift aufgenommen.

Analyse: Gold ist gut

Gold ist eine luxuriöse Farbe. Das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, aber es lohnt sich, es aus folgenden Gründen zu wiederholen.

Goldene Accessoires sind ein echter Hingucker. Wenn du goldenen Schmuck trägst, ist das eine Sache, aber wenn du Kleidung, Accessoires und andere Dinge in dieser Farbe trägst, werden alle Augen auf dich gerichtet sein.

Da faltbare Smartphones zumindest teilweise ein modisches Statement sind, willst du ein attraktives Smartphone haben, das jedes Mal, wenn du es herausziehst, die Aufmerksamkeit auf dich lenkt. Ein schwarzes Smartphone tut das nicht, und andere dunkle Farben auch nicht, aber ein goldenes Smartphone schon.

Natürlich ist das nicht für jeden der Fall - manche Menschen bevorzugen dezente Farben und ein dezentes Design - aber wenn du das bist, hast du vermutlich nach der Überschrift "Gold ist gut" aufgehört, diesen Artikel zu lesen.

Tom, als Fan von Gold (er hat eine goldene Gitarre und mehrere goldene Hemden, und er weiß, wie grell sie sind) ist froh, dass es eine Option für ihn gibt. Aber für alle anderen, und für mich, sind die neuen Optionen zumindest vielfältiger.