Ein Switch-Bundle zum Mario Film könnte bald erscheinen

Zum Mario Film gibt es wohl bald die passende Switch. Laut dem Insider und Leaker billbil-kun wird zum Mario Day am 10. März 2023 ein besonderes Nintendo Switch-Bundle veröffentlicht. In seinem Tweet ist eine unkenntlich gemachte Konsole mit roten Joy-Cons und eine Version von Super Mario Odyssey zu sehen. Zusätzlich soll dieses exklusive Bundle ein besonderes Extra zum bald kommenden Super Mario Bros. Film beinhalten.

PREMIERENew Release PreviewA new Nintendo Switch Bundle will be launched soon in Europe, including:🔹A Switch console - Red (2022 version)🔹Super Mario Odyssey Game (Digital code)🔹Something related to upcoming #SuperMarioMovie ⌛️March 10th, 2023💲~269€ in France pic.twitter.com/qTFUVhKXiRFebruary 21, 2023 See more

Mario Film + Switch-Bundle: Was steckt wohl drin?

Anhand des im Tweet angegebenen Preises von 269 Euro, handelt es sich hierbei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht um eine Nintendo Switch OLED, sondern um das reguläre Modell. Außerdem gibt es ein Spiel dazu, was für Nintendo eher untypsich ist, wenn man den Release der letzten Special Editions – zum Beispiel zu Splatoon 3 oder Pokémon Karmesin & Purpur – bedenkt. Auf den ersten Blick scheint das Bundle also eher aus der Reihe zu tanzen. Allerdings ist die Vermutung groß, dass Nintendo einen Plan verfolgt.



Tatsächlich könnte der Release dieses Bundles durchaus Sinn ergeben.

Die Verkaufszahlen der regulären Nintendo Switch sind in diesem Geschäftsjahr bereits um etwa 50 Prozent (via Mobiflip) gesunken, während sich das OLED-Modell weiterhin an großer Beliebtheit erfreut. Das Mario Film-Bundle könnte für Nintendo also eine Möglichkeit sein, ein letztes Mal die Verkaufszahlen der Handheld-Konsole anzukurbeln, bevor 2024 der lang ersehnte Switch-Nachfolger veröffentlicht wird.

(Image credit: Nintendo)

Über das enthaltene Extra zum Mario Film lässt sich leider nur mutmaßen. Die meisten vermuten eine Kinokarte oder einen Rabatt für den Kauf einer solchen. Es würde uns aber auch nicht wundern, wenn die Nintendo Switch in diesem Bundle lediglich am Design des Mario Films angelehnt ist. In Anbetracht des Preises kann man keine super ausgefallene Collector's Edition erwarten. Spätestens ab dem 10. März werden wir erfahren, ob sich das Gerücht bewahrheitet.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!