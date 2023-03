Mario + Rabbids – Sparks of Hope: Demo und neuer DLC sind jetzt verfügbar

Ubisoft veröffentlicht heute den ersten DLC zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope für die Nintendo Switch. Der Bonusinhalt steht jedem Besitzer des Season Pass zur Verfügung, trägt den Namen "Der Turm der Verloooorenen" und erweitert das Hauptspiel um ein Kampfareal, das mit zufallsgenerierten Kämpfen á la Dungeon Crawler aufwartet. Zusätzlich steht nun eine Demo zu Sparks of Hope im Nintendo eShop zur Verfügung, mit der du in den gesamten Prolog des Spiels reinzocken kannst.

Das erwartet Mario und die Rabbids im Turm der Verloooorenen

Wie schon erwähnt handelt es sich bei dem Turm der Verloooorenen um ein Kampfareal, in welchem dich zufällig generierte Gefechte erwarten. Diese gilt es auf jeder Ebene zu gewinnen, um an die Spitze zu kommen. Du beginnst das Abenteuer mit vier zufälligen Helden und Sparks, die du im Laufe der Expedition mit immer besserer Ausrüstung eindecken musst, um den fiesen Turm voller Gefahren zu erklimmen. Bei diesem Modus heißt es also besonders taktisch zu planen.



Nach erfolgreichem Abschließen der Kampagne, erweitert sich der DLC außerdem um weitere Expeditionen, die höhere Schwierigkeitsgrade und noch mehr kosmetische Belohnungen bieten. Der Turm der Verloooorenen sei laut Ubisoft "sowohl für Neulinge als auch für Taktik-Enthusiasten geeignet" und verbinde das taktische Gameplay des Hauptspiels mit einer zusätzlichen Strategieebene. Erhältlich ist der DLC für jeden Besitzer des Season Pass. Dieser ist über das Hauptmenü des Spiels verfügbar. Du kannst den DLC auch als Teil der Mario + Rabbis: Sparks of Hope Gold Edition kaufen, sofern du das Spiel selbst noch nicht besitzt.

