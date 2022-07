Doom-Schöpfer arbeitet an neuem, atemberaubenden FPS-Ableger

John Romero, Co-Schöpfer der ikonischen Dämonenhatz-Reihe DOOM, arbeitet derzeit an einem neuen FPS-Spiel, welches mit der Unreal Engine 5 schier atemberaubende Bilder in Aussicht stellt.

Während die Reihe rund um Monster und Dämonen mit DOOM (2016) (opens in new tab) sowie DOOM Eternal (opens in new tab) bereits ein Reboot erhielt, war Romero daran nicht beteiligt. Stattdessen arbeitete der Miterfinder des FPS-Klassikers zuletzt an Vertretern anderer Genre, wie beispielsweise Mafia-Strategietitel Empire of Sin (2020) (opens in new tab).

Nun kündigte Romero allerdings die Beteiligung an einem neuen FPS-Ableger an, für dessen Umsetzung noch einige Mitarbeiter gesucht werden. Details sind diesbezüglich spärlich - nicht einmal ein Titel ist bisher durchgesickert (opens in new tab). Klar ist bisher aber, dass das Projekt in Zusammenarbeit mit einem größeren Publisher umgesetzt werden soll und auf einer Original-IP basieren wird.

Entlang der Stellenausschreibung (opens in new tab) konnte man zudem herausfinden, dass es sich um einen Multiplattformtitel für PC und Konsolen handelt, ein Multiplayer dabei sein dürfte und "Live-Ops-Funktionen" (opens in new tab) unterstützt werden.

Optischer Leckerbissen.

(Image credit: id Software)

Aus der Stellenausschreibung ging hervor, dass das Spiel mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird, dem neuen Spitzenprodukt aus dem Hause Epic.

Dessen Leistungsfähigkeit wurde durch Fans schon ausreichend zur Schau gestellt und so sind auf sozialen Medien interessante Neuinterpretationen von Skyrim (opens in new tab) oder Nachbildungen von Cyberpunk 2077 (opens in new tab) und Co. einzusehen. Dementsprechend neugierig dürfen wir darauf sein, was uns entlang der ersten vollwertigen Spiele in dieser Engine erwarten wird.

Was genau sich hinter den benannten Live-Ops-Komponenten beim unbekannten Titel verbergen könnte, darf hingegen nur spekuliert werden. Nicht unwahrscheinlich wären saisonale Inhalte oder Updates, natürlich könnte aber auch ein Battle-Pass-Modell dahinterstecken. Sicher ist jedoch, dass die Info auf regelmäßigen Zulauf von Features, Events, Updates oder Verbesserung Post-Release deutet.

Laut Romero dürfen wir uns hier auf einen "hochkarätigen Titel [freuen], der von Millionen Spielern weltweit gespielt werden wird". Bis es aber soweit ist, brauchen wir noch einiges an Geduld und Sitzfleisch. Laut Romero Games (opens in new tab) sei es aktuell noch "viel zu früh, um weitere Informationen zu geben" und die Anzahl an Stellenangeboten deutet darauf, dass der Titel sich wahrlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden mag.

