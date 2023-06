Disneys Ahsoka bekommt ein offizielles Erscheinungsdatum

Star Wars-Fans aufgepasst - Disneys nächste große Serie aus einer weit, weit entfernten Galaxie hat jetzt einen offiziellen Starttermin. Star Wars: Ahsoka wird ab dem 23. August 2023 auf Disney Plus ausgestrahlt und bringt die ehemalige Padawan in ihrer eigenen Serie zurück auf unsere Bildschirme.

Für Fans, die sich über die Entwicklung der Serie auf dem Laufenden gehalten haben, ist das Datum keine große Überraschung. Bereits im Februar dieses Jahres gab Hauptdarstellerin Rosario Dawson einige Informationen über die Serie preis, die Ende 2023 erscheinen soll. Die Ankündigungen der Star Wars Celebration im April bestätigte wiederum den August als Zeitraum.

Wir haben Dawsons Darstellung als Ahsoka Tano bereits in The Mandalorian und in The Book of Boba Fett gesehen, aber dieses Mal muss sie ihre eigene Serie tragen. Es ist zu erwarten, dass einige andere beliebte Charaktere auftauchen, darunter der furchteinflößende Großadmiral Thrawn mit Lars Mikkelsen, der seine Rolle aus der Animationsserie Star Wars: Rebels wieder aufnimmt.

Neben Dawson und Mikkelsen gibt es eine starke Besetzung von Charakteren, von denen du einige wahrscheinlich schon kennst, wenn du die Serie verfolgt hast. Ahsoka wird von Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead als Hera Syndulla, Ivanna Sakhno als Shin Hati, Diana Lee Inosanto als Morgan Elsbeth, David Tennant als Huyang, Eman Esfandi als Ezra Bridger und dem verstorbenen Ray Stevenson als Baylan Skoll begleitet.

Hinter den Kulissen fungiert Dave Filoni sowohl als Autor als auch als ausführender Produzent, zusammen mit Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson und Carrie Beck. Wenn du alles über Ahsoka wissen willst, findest du bei uns einen Überblick über alles, was wir derzeit über die kommende Star Wars Serie wissen.

Welchen Platz nimmt Ahsoka in der Timeline ein?

Da es eine riesige Menge an Star Wars-Inhalten gibt, kann es leicht passieren, dass man sich in der Timeline verliert. Zum Glück ist der nächste Teil der riesigen Franchise recht einfach einzuordnen, aber wir haben einen ausführlichen Guide zu den Star Wars-Filmen, damit du den Überblick über die gesamte Chronologie behältst.

Kurz gesagt: Star Wars: Ahsoka spielt wahrscheinlich irgendwann nach ihrem Auftauchen in Episode sechs von The Book of Boba Fett, aber die genaue Chronologie werden wir wahrscheinlich erst bei der Premiere am 23. August erfahren.

Wenn du die nächste Star Wars-Serie bei der Ausstrahlung sehen willst, brauchst du ein Disney Plus-Abo. Während in den USA mittlerweile das werbefinanzierte Abo für 7,99 $ verfügbar ist und das normale 10,99 kostet, wirst du hierzulande zurzeit noch mit 8,99 € zur Kasse gebeten.