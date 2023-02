Veröffentlichungsfenster der Ahsoka-Serie geleakt

Ahsoka Tano-Darstellerin Rosario Dawson hat scheinbar verraten, wann die Fernsehserie der Star Wars-Figur ihr lang erwartetes Debüt geben wird. In der Sendung Today With Hoda & Jenna (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutete sie an, dass die neue Serie Ende 2023 auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) ausgestrahlt werden soll.

Auf die Bemerkung, dass Dawson die Rolle der beliebten Jedi Ahsoka Tano in ihrer eigenen Spin-off-Serie spielen wird, sagte der Schauspieler: "Ja, das wird wahrscheinlich im Herbst herauskommen. Vorher kommt [der Disney Plus Film] Haunted Mansion im August heraus." Dawson spielt auch in Haunted Mansion mit, daher die Anspielung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dawson angeblich Informationen über Ahsokas Fernsehserie vorzeitig durchsickern lässt. Im Juni 2022 erzählte Dawson der Vanity Fair (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass sie von Lucasfilm und Disney in die Mangel genommen wurde, weil sie anscheinend bestätigt hatte, dass Hayden Christensen als Darth Vader in dem Disney Plus-Projekt auftreten würde. Es ist unklar, ob Christensen in Ahsokas eigenständiger Serie auftauchen wird, aber Dawsons Kommentare deuten darauf hin, dass er es tun wird.

Ahsokas Serie befindet sich seit Dezember 2020 in der Entwicklung. Damals bestätigte Lucasfilm seinen Plan, mehrere Spin-Offs von The Mandalorian zu entwickeln, darunter auch eine, die sich auf Ahsoka Tano konzentriert.

Die Dreharbeiten endeten im Oktober 2022, aber es gibt kaum offizielle Informationen darüber, wie die Postproduktionsphase verläuft. Wir wissen nur, dass Ahsokas Serie irgendwann im Jahr 2023 erscheinen soll. Dank Dawson können wir jedoch davon ausgehen, dass die nächste Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab) Live-Action-Serie - nach der Ausstrahlung von The Mandalorian Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) im März - in den nächsten sieben bis acht Monaten auf Disney Plus zu sehen sein wird.

Eein Padawan-Fehler oder ein Jedi-Gedankentrick?

Wird Ahsokas Serie Ende 2023 auf Disney Plus zu sehen sein? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Wie bereits erwähnt, neigt Dawson dazu, wichtige Informationen über die Serie von Ahsoka Tano zu verraten, bevor sie es sollte. Und in diesem Fall scheint etwas Wahres an ihrer Behauptung über das Startfenster dran zu sein.

Zum einen sagt Dawson auch, dass der Film Haunted Mansion im August auf Disney Plus starten wird. Einige Fans könnten denken, dass sie sich im Startmonat geirrt hat, denn die übernatürliche Komödie soll anscheinend am 28. Juli erscheinen. Eine Folie auf Disneys Gewinnpräsentation für das erste Quartal 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) zeigt jedoch, dass Haunted Mansion am 11. August ausgestrahlt wird, was beweist, dass Dawson richtig liegt.

Die Folie gibt jedoch keinen weiteren Aufschluss über das Erscheinungsdatum von Ahsoka, aber man kann davon ausgehen, dass die Hauptdarstellerin eine Ahnung hat, wann der Film erscheinen wird. Disneys Präsentation der Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2023 listet alle kommenden Disney Plus-Inhalte bis Juni 2023 auf - einschließlich Star Wars: Visions Staffel 2, die im Mai startet - und Ahsoka ist nicht dabei. Es ist also nicht verwunderlich, dass Dawson scheinbar bestätigt, dass Ahsokas TV-Serie in der zweiten Jahreshälfte erscheinen wird.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Dawson uns einen Jedi-Gedankentrick vorspielt. Da Lucasfilm und Disney sie bereits wegen Christensens Beteiligung an der Serie in die Mangel genommen haben, könnten Dawsons jüngste Äußerungen ein Ablenkungsmanöver sein, um uns in Bezug auf Ahsokas Erscheinungsdatum zu verwirren.

Dawson hat sich auch in der Vergangenheit schon über Serien geirrt, die auf Disney Plus erscheinen sollen. Im August 2022 behauptete Dawson, dass Jon Bernthals Punisher eine Disney Plus-Serie bekommt, die im Marvel Cinematic Universe (MCU) spielt. Später nahm sie diese Aussage zurück und sagte, sie sei von Online-Streichern reingelegt worden.

Was sollst du also glauben? Wir sind der Meinung, dass Dawson die Wahrheit über Ahsokas Startfenster sagt. Sie ist zu nah an der Produktion dran, um nicht über Insiderwissen zu verfügen. Nach ihrem Fauxpas in Bezug auf Christensens angebliche Beteiligung verrät sie mit der Bekanntgabe von Ahsokas potenziellem Starttermin (und nicht dem offiziellen Veröffentlichungsdatum) auch nichts Wichtiges. Hoffentlich erfahren wir auf der Star Wars Celebration 2023, die Anfang April stattfinden wird, ein offizielles Premierendatum.

