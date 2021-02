Disney Plus verrät die Veröffentlichungstermine von Loki und Star Wars: The Bad Batch - und mehr

Disney Plus hat gestern eine ganze Reihe von Terminen für TV-Serien wie Loki und Star Wars: The Bad Batch sowie für familienorientierte Programme wie High School Musical: The Musical Staffel 2 und Turner & Hooch bestätigt.

Das Marvel-Film*-Spin-Off Loki startet nun am Freitag, den 11. Juni, und wird danach jeden Freitag mit neuen Episoden fortgesetzt. Ursprünglich war ein Starttermin im Mai für die Serie angesetzt, in der Tom Hiddleston seine Rolle als betrügerischer Gott wieder aufnimmt und die Sex Education-Regisseurin Kate Herron hinter der Kamera steht.

Darüber hinaus wird das Star Wars: The Clone Wars-Spin-Off The Bad Batch* am Star Wars Day, also dem 4. Mai, beginnen und weitere Episoden werden in den folgenden Wochen jeweils freitags veröffentlicht.

Monsters at Work hingegen ist eine lang erwartete Pixar-Serie, die auf dem Monsters, Inc-Universum basiert.

Hier ist eine schnelle Aufschlüsselung aller neuen Termine, die von Disney enthüllt wurden:

19. März: Falcon and the Winter Soldier

26. März: Mighty Ducks: Gamechangers

16. April: Big Shot

4. Mai: Star Wars: The Bad Batch

14. Mai: High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 2

11. Juni: Loki

11. Juni: Zenimation - Staffel 2

25. Juni: Mysterious Benedict Society

2. Juli: Monsters at Work

16. Juli: Turner & Hooch

23. Juli: Chip 'N' Dale: Park Life

Längeres Warten auf mehr aus dem MCU

Da The Falcon and The Winter Soldier den ganzen März und April hindurch läuft, kannst du verstehen, warum Marvel vielleicht eine längere Pause zwischen den beiden Serien einlegen möchte - vor allem, weil WandaVision nur zwei Wochen vor dem Beginn des Captain America-Spin-offs endet.

Dennoch, wenn man bedenkt, dass wir das gesamte Jahr 2020 ohne MCU-Filme oder TV-Serien überstanden haben, können wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen aushalten, bevor wir unsere dritte Serie für 2021 bekommen.