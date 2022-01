Die Dreharbeiten zum Guardians of the Galaxy Holiday Special verzögern sich

Regisseur und Autor James Gunn hat noch nicht mit den Dreharbeiten zum Guardians of the Galaxy Holiday Special begonnen, das im Dezember 2022 erscheinen soll.

Im Gespräch mit Collider erklärt Gunn, dass dies an der Corona-Pandemie liegt, bei der die Omicron-Variante die Dreharbeiten einfach unsicher macht.

"Wir wollten eigentlich einen Tag in L.A. drehen, aber es gibt zu viel Omicron, also konnten wir es nicht tun", sagt Gunn und fügt hinzu, dass er sich sehr auf das Special freut.

"Ich bin fast eifersüchtig darauf, obwohl ich es geschrieben habe, denn die Leute flippen so sehr aus, weil sie das Drehbuch für das Holiday Special so toll finden, dass ich fast denke: 'Na, warte. Ich habe hier einen Film, an dem ich seit zwei Jahren arbeite. Ihr liebt das Holiday Special, das ich buchstäblich in sehr kurzer Zeit geschrieben habe". Aber er ist wirklich lustig und wirklich gut."

Der Film, auf den sich Gunn bezieht, ist Guardians of the Galaxy 3, der immer noch für das Jahr 2023 geplant ist. Über die Geschichte ist noch wenig bekannt, aber Gunn lobte Chukwudi Iwuji, der eine ungenannte Rolle spielt und auch eine Hauptfigur in Gunns Peacemake-Serie ist.

"Chukwudi, der Murn in Peacemaker spielt, ist eine der Hauptfiguren in dem Film und die Leute flippen aus, weil er so gut ist. Sie flippen buchstäblich aus. Ich denke, dass ich wirklich glücklich bin. Ich habe Marvel kurz vor der Weihnachtspause ein paar Szenen gegeben. Kevin [Feige] ging... Sie waren alle sehr, sehr, sehr angetan", so Gunn.

Er verrät auch, dass der Film die Fans überraschen wird und dass er sehr zufrieden damit ist, wie er sich bisher entwickelt hat.

Weihnachten im Weltraum

(Image credit: Marvel/Disney)

Das Guardians of the Galaxy Holiday Special wird exklusiv für Disney+ veröffentlicht und ist Teil der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe.

Obwohl es kaum Details zur Handlung gibt, werden alle Guardians – Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot – zurückkehren, ebenso wie Nebula und Mantis.

Da der Film vor dem dritten Film erscheint, könnte das Special einen noch nicht abgeschlossenen Handlungsstrang aus Avengers: Endgame beleuchten, in dem es um Gamora geht. Während die Gamora aus dem wahren Zeitstrahl in Avengers: Infinity War starb, ist eine jüngere Version von ihr aus der Vergangenheit in der Gegenwart gestrandet und ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.