Die Diablo 4 Betatests kommen nächsten Monat auf alle Plattformen

Der Betatest von Diablo 4 beginnt nächsten Monat.

Wir ahnten schon, dass der Starttermin für die offene Beta von Diablo 4 "bald" bekannt gegeben werden sollte. Jetzt ist er bestätigt! Der Beta-Frühzugangstest für Vorbesteller wird vom 17. bis 19. März laufen wird. Vom 24. bis 26. März wird es außerdem eine offene Beta geben.

Interessanterweise hat Director Joe Shely gegenüber IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärt, dass es kein Zeitlimit geben wird - die SpielerInnen können bis zu Stufe 25 spielen und so ziemlich alles erleben, was im Prolog und im ersten Akt des Spiels in der Zone "Fractured Peaks" verfügbar ist.

Außerdem gibt es einen brandneuen Teaser-Trailer zu Diablo 4 zu sehen, der uns einen Einblick in die Anpassungen gibt, die du im Charakteranpassungstool vornehmen kannst:

Der Fortschritt von Spielern, die an beiden Betatests teilnehmen können, wird übernommen, aber leider nicht in das Hauptspiel - sorry.

Wie wir vor kurzem berichtet haben, hat Blizzard im letzten Jahr mehrere geschlossene Betas veranstaltet, um Dinge wie das Endgame zu testen, und bestätigt, dass eine offene Beta auf dem Weg ist. Wir durften das kommende Loot 'em Up bei einem Preview-Event(öffnet in neuem Tab) spielen, das sich auf den Prolog und das erste Kapitel konzentrierte und waren vorsichtig optimistisch, mehr zu sehen.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PS5, Xbox Series X und Konsolensysteme der letzten Generation.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. Februar um 18:00 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!