Diablo 2 Resurrected: alle Diablo 2 Remaster News, die du wissen musst

Es ist offiziell: Diablo 2 bekommt nach 20 Jahren ein Remastered in Form von Diablo 2 Resurrected. Der Dungeon-Crawler ist einer der meistgefragtesten und langwierigsten Wunschzettel in der Spielewelt. Fans haben jahrelang mit Kreide Pentagramme gemalt und gehofft, das Spiel ins Leben rufen zu können. Und auf der BlizzCon 2021 wurden diese Gebete endlich erhört.

Blizzard will das Spielgefühl des ursprünglichen Diablo 2 beibehalten, aber mit aktualisierter Grafik und Dolby-7.1-Surround-Sound versehen. Du wirst sogar in der Lage sein, zwischen der aktualisierten Grafik und den ursprünglichen Sprite-basierten Texturen hin und her zu wechseln, genau wie in Halo: The Master Chief Collection.

Obwohl es schon 20 Jahre alt ist, ist Diablo 2 (und sein Erweiterungspack Lord of Destruction) vielleicht das einflussreichste Spiel der letzten Dekaden. Der Geruch der Kill-Loot-Repeat-Action-RPG-Mechanik von Diablo 2 liegt schwer auf Spielen wie Destiny 2 und Borderlands, während die zufällig generierten Dungeons und Monsterhorden in Spielen wie Hades zu spüren sind. Und das, bevor man Klone wie die Torchlight- und Dungeon Siege-Franchises in Betracht zieht.

Nach den farbenfrohen Abenteuern des phönixartigen Diablo 3 von 2021 (das einen bekanntermaßen schwierigen Start hatte, bevor Updates es zu einem weiteren geliebten Eintrag in der Franchise machten), wissen wir, dass Blizzard versucht, die dunkleren Energien von Diablo 2 für den kommenden Nachfolger Diablo 4 anzuzapfen.

Du willst mehr wissen? Lies weiter für alles, was wir über Diablo 2 Resurrected wissen.

(Image credit: Blizzard)

Diablo 2 Resurrected: Fakten

Was ist es? Ein Remaster des wohl einflussreichsten Action-RPGs aller Zeiten

Ein Remaster des wohl einflussreichsten Action-RPGs aller Zeiten Auf was kann ich es spielen? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Nintendo Switch, PC Wann kann ich es spielen? 2021

Diablo 2 Resurrected Release Datum

(Image credit: Blizzard)

Diablo 2 Resurrected soll 2021 erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Das Diablo 2-Remaster wird (wie zu erwarten) auf PC, aber auch erstmals auf Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 und Nintendo Switch erhältlich sein.

Diablo 2 Resurrected Trailer

Blizzard hat uns während eines Deep Dives auf der Blizzcon 2021 einen genaueren Blick auf das Gameplay von Diablo 2 Resurrected gegeben. Das Video dauert fast 50 Minuten, geht aber sehr ins Detail, was Fans vom Remaster erwarten können. Sieh es dir unten an:

Blizzard kündigte das Diablo 2 Remaster auf der BlizzCon 2021 an. Der Ankündigungstrailer unten wurde während der Konferenz enthüllt und gibt uns einen Eindruck davon, was wir von Diablo 2 Resurrected erwarten können.

Diablo 2 Resurrected: Was wir bis jetzt wissen

(Image credit: Blizzard)

Gerüchte über ein Diablo 2 Remaster kursieren schon seit Jahren - viele hofften, dass es mit dem 20-jährigen Jubiläum des Spiels im Jahr 2020 zusammenfallen würde, aber das kam und ging, da Blizzard sich stattdessen auf Diablo 4 und das Diablo: Immortal Mobile Game konzentrierte. Auf der BlizzCon 2021 wurde jedoch endlich bestätigt, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheint und dass Diablo 2 Resurrected auf jeder erdenklichen Plattform verfügbar sein wird.

Um zu verstehen, warum die Ankündigung so lange gedauert hat, müssen wir zuerst über ein anderes Blizzard-Remake sprechen - Warcraft 3: Reforged. Blizzards "Team 1"-Entwicklerteam hatte an dem Echtzeitstrategie-Remaster gearbeitet, einem weiteren geliebten Spiel. Aber seine Veröffentlichung im Jahr 2020 wurde nicht gut aufgenommen, mit fehlenden Features und problematischen Bedingungen, die eine blühende Map-Making- und Modding-Community abschrecken sollten. Derzeit gehört es zu den am schlechtesten bewerteten Spielen auf dem Bewertungsportal MetaCritic.

Team 1 war auch mit der Wiederbelebung von Diablo 2 beauftragt, aber ein Bericht von Bloomberg legt nahe, dass Blizzards Eigentümer Activision nach dem Erfolg von Warcraft 3: Reforged kalte Füße bekam. Stattdessen wurde Team 1 aufgelöst (das bereits aus der laufenden StarCraft 2-Entwicklung abgezogen wurde und seinen Helden-Shooter Heroes of the Storm in der Versenkung verschwinden sah). Jetzt, wo Team 1 weg ist, hat Activision seine ehemalige Tochtergesellschaft Vicarious Visions ins Boot geholt, sie mit den Entwicklungsaktivitäten von Blizzard zusammengelegt und (wie wir letztes Jahr berichtet haben) anscheinend damit beauftragt, den Auftrag für Diablo 2 anzunehmen.

(Image credit: Blizzard)

Während die eingeschränkte Autonomie eines einst mächtigen Studios wie Blizzard beunruhigend erscheint, könnte das neu fusionierte Vicarious Visions das perfekte Team für diesen Job sein. Vicarious Visions hat einen langjährigen Stammbaum für Remakes und Überarbeitungen bestehender Spiele, der bis zu der Magie zurückreicht, mit der es Spiele wie Tony Hawk's Pro Skateboarding und Jet Set Radio auf den Game Boy Advance gebracht hat. In den letzten Jahren konzentrierte sich das Unternehmen fast ausschließlich auf Next- und Current-Gen-Remakes und brachte die entzückende Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und das perfekte Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 heraus. Obwohl die Erfahrung im Bereich Action-Rollenspiele auf ein paar Remakes von Marvel Ultimate Alliance und X-Men Legends vor mehr als einem Jahrzehnt beschränkt ist, könnte es unter Blizzards Anleitung gedeihen und hat kürzlich relevante Erfahrungen als Support-Team für Bungie bei Destiny 2 gesammelt.

Du kannst deine ursprüngliche Diablo 2-Speicherdatei übernehmen

Wenn du noch deine ursprüngliche Diablo 2-Speicherdatei hast, die zu diesem Zeitpunkt über zwei Jahrzehnte alt sein könnte, wird es dich vielleicht freuen zu hören, dass sie nahtlos in Diablo 2 Resurrected übertragen wird.

Im Gespräch mit IGN sagte Diablo 2 Resurrected-Produzent Matthew Cederquist: "Ja, behaltet eure alten Speicherdateien. Damals, als wir an [dem Remaster] gearbeitet haben, haben wir uns gefragt, ob die alten Speicherdateien funktionieren würden, also haben wir sie irgendwie reingeschoben, und es hat funktioniert! Also ja, eure lokalen Einzelspieler-Speicherdateien werden übernommen."

Diablo 2 Resurrected auf der BlizzCon 2021

(Image credit: Blizzard)

Da Diablo 4 noch einige Jahre von der Veröffentlichung entfernt zu sein scheint, gab es auf der BlizzCon 2021 zum Glück die überraschende Enthüllung eines neu gestalteten Diablo 2, um langjährige Fans zu besänftigen und jüngere Spieler auf den neuesten Stand der Wurzeln der Franchise zu bringen, bevor der auffällige Neuzugang kommt.

Die BlizzCon ist Blizzards jährliches Community-Showcase, bei dem der Entwickler zeigt, was als nächstes in seinen großen Franchises passiert. Dieses Jahr gab es Updates zu Diablo 4, Overwatch 2, ein Update für World of Warcraft Classic Burning Crusade und natürlich das Spiel Diablo 2: Resurrected, auf das wir uns so gefreut haben.

Die BlizzCon fand am 19. und 20. Februar statt und war für alle Fans kostenlos, die online teilnehmen wollten.

Was macht Diablo 2 so besonders?

(Image credit: Blizzard)

Vieles von dem, was Blizzard zu einem besonderen Entwickler macht, steckt in Diablo 2. Das Beutesystem macht süchtig, die zufallsgesteuerten Dungeon-Elemente sorgen für nahezu unendlichen Spielspaß, der Multiplayer ist eine Wucht und das Monsterdesign wahrhaft schaurig. Ohne Diablo 2 gäbe es kein BattleNet, Blizzards Multiplayer-Plattform, die die Grundlage für World of Warcraft bildete (während WoW selbst viele grundlegende Ideen aus Diablo 2 übernommen hat, vom klassenbasierten Kampf bis hin zur Bedeutung von Ausrüstung und Skill-Builds).

Diablo 2 war zu seiner Zeit bahnbrechend und macht selbst unter den modernen Größen und Thronanwärtern noch immer großen Spaß. Aber die Sprite-basierte Grafik ist inzwischen veraltet und es fehlen einige der Lebensqualitätsmerkmale, die wir von modernen Spielen erwarten. Ein Team wie Vicarious Visions kann es auf den neuesten Stand bringen und eine ganz neue Generation von Fans rechtzeitig zum Erscheinen von Diablo 4 in die Serie einführen.