Der Herr der Ringe: Gollum verzögert sich "um ein paar Monate"

Der Herr der Ringe: Gollum wurde um "einige Monate" verschoben, um dem Entwickler Daedalic Entertainment mehr Zeit zu geben, "das bestmögliche Erlebnis zu liefern".

Das Studio gab die Nachricht heute auf Twitter bekannt. "Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Community zu erfüllen und die unerzählte Geschichte von Gollum auf eine Weise aufzudecken, die der Vision von J. R. R. Tolkien gerecht wird", heißt es in der Erklärung. "Um das bestmögliche Erlebnis zu bieten, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Gollum" um ein paar Monate zu verschieben. Wir werden euch in naher Zukunft über den genauen Zeitpunkt informieren."

The Lord of the Rings: Gollum" sollte ursprünglich im September 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Mit dieser Verzögerung wird das Spiel frühestens in der Weihnachtssaison 2022 erscheinen, aber es ist auch möglich, dass es Anfang 2023 erscheint. Wir hoffen, dass das "genaue Timing" bald kommt.

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILFJuly 25, 2022 See more

Anfang des Monats wurde ein neuer Gameplay-Trailer für Gollums kommendes Abenteuer veröffentlicht. In 80 Sekunden schleicht und klettert der titelgebende Hobbit durch die Gegend, denn Gollum ist kein großer Kämpfer und das Gameplay ist eher eine Stealth-Angelegenheit. Versteck dich im hohen Gras, wirf Sachen, um Wachen abzulenken - du weißt, wie Stealth in Videospielen funktioniert. Aber Gollum kann sich nicht nur verstecken. Daedalic kündigt "kreative und schurkische Wege" an, um Feinde auszuschalten oder zu ermorden.

Das Spiel ist auf unserer Liste für die Spiele, die 2022 unbedingt noch gespielt werden müssen. Ob die Verschiebung nun bedeutet, dass wir das Spiel auf unsere Liste für 2023 schieben sollten, bleibt abzuwarten.