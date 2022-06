Der Erfolg von Obi-Wan bei Disney Plus könnte eine schlechte Nachricht für Star Wars sein

Es ist offiziell: Die letzte Episode von Obi-Wan Kenobi ist die beliebteste Star Wars-Fernsehepisode, die auf Disney Plus ausgestrahlt wurde. Das ist eine schlechte Nachricht für das Franchise.

Nach Angaben des Streaming-Datenanalysten Samba TV (laut Deadline (opens in new tab)) hat das Finale der ersten Staffel von Obi-Wans Fernsehserie zwischen Mittwoch, dem 22. Juni (dem Tag der Ausstrahlung), und Sonntag, dem 27. Juni, 1,8 Millionen ZuschauerInnen erreicht. Diese Zahl mag nicht sonderlich aussagekräftig klingen, aber sie übertrifft bei weitem die Zahlen früherer Star Wars-Serien, die auf Disney Plus liefen.

Zum Vergleich: Das Finale von Obi-Wans Staffel 1 hatte 20 % mehr Zuschauer als The Book of Boba Fett, dessen letzte Folge in den fünf Tagen nach der Erstausstrahlung 1,5 Millionen Zuschauer erreichte. Das Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian erreichte dagegen nur 1,1 Millionen Zuschauer in einem ähnlichen Zeitraum von fünf Tagen (laut SlashFilm (opens in new tab)) - eine überraschend niedrige Zahl, wenn man bedenkt, wie beliebt Mandos Abenteuer mit Grogu gewesen sein sollen.

Da Obi-Wans Premiere auch mehr ZuschauerInnen anlockte als The Mandalorian Staffel 2 und The Book of Boba Fett - 2,14 Millionen gegenüber 2,08 Millionen und 1,5 Millionen - ist die Soloserie des Jedi-Meisters die beliebteste Star Wars Disney Plus Show aller Zeiten. Das wird viele Fans nicht überraschen. Obi-Wan ist ein äußerst beliebter Charakter in Lucasfilms legendärem Franchise und Ewan McGregors Darstellung von Kenobi ist so beliebt wie nur möglich.

So erfreulich Obi-Wans Einschaltquoten auch sind, die Beliebtheit der Serie beweist, dass Star Wars einen Hauptkritikpunkt nicht ausräumen kann, der seit Jahren immer wieder geäußert wird. Nämlich neue Charaktere in sein umfangreiches Universum einzuführen, anstatt die alten Charaktere zu recyceln.

Did we really need a Boba Fett TV show? (Image credit: © 2021 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.)

Schaffen wir erst einmal den Elefanten im Raum aus dem Weg: Ja, Star Wars hat uns in den letzten Jahren neue Charaktere vorgestellt. Ahsoka Tano, Mando/Din Djarin, Grogu, Rey, Ben Solo und die Darsteller von Rogue One (einschließlich Cassian Andor) sind neue Personen, die Lucasfilm im Star Wars-Universum eingeführt hat. Sie haben dazu beigetragen, die Hauptserie des Franchises auszubauen und neue Geschichten in Film und Fernsehen zu erzählen.

So willkommen ihre Neuzugänge auch sind, Star Wars ist eine Serie, die nach wie vor von Nostalgie lebt. Daher kehrt das Franchise regelmäßig zu dem zurück, was es am besten kann, nämlich Projekte rund um die alten Charaktere - Obi-Wan, Boba Fett, Luke Skywalker und Han Solo, um nur vier zu nennen - zu entwickeln, um seine große Fangemeinde zu verwöhnen.

Lucasfilm und Disney wissen, dass jeder Film und jede Fernsehserie mit diesen Figuren erfolgreich sein wird - sie sind nicht umsonst die Lieblinge der Fans und die Studios sind gezwungen, Projekte um sie herum zu entwickeln.

Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, Obi-Wan, Luke Skywalker und Co. werden Zuschauer anlocken, aber das geht zu Lasten des gesamten Franchise. Die Serie kann sich ohne die Einführung neuer Charaktere, Welten oder Handlungsstränge nicht weiterentwickeln.

Außerdem kann das Auffüllen von Lücken in der Hintergrundgeschichte eines Charakters bei den Fans zu Verwirrung über die bereits bekannte Geschichte einer Person führen. Die Fernsehserie von Obi-Wan ist ein klassisches Beispiel dafür: Einige Fans waren verwirrt über die zahlreichen Handlungslücken und die Umdeutung von Ereignissen, die in der Star Wars-Geschichte vorkommen. Auch die von der Kritik hochgelobte Serie Mandalorian ist vor solchen Problemen nicht gefeit: Die Fans sind uneins über die Ankunft von Luke Skywalker im Finale von Staffel 2 und die anschließenden Cameo-Auftritte in The Book of Boba Fett.

Der Mandalorianer ist einer der wenigen neuen Charaktere, die in letzter Zeit in das Star Wars-Franchise eingeführt wurden. (Image credit: Disney)

Unsere Meinung zu Obi-Wan Kenobi:

Zum Glück scheinen Lucasfilm und Disney langsam zu erkennen, wie wichtig es ist, noch mehr neue Charaktere im Star Wars-Universum zu etablieren. Der Regisseur von Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, der bei einem neuen Star Wars-Film Regie führen soll, hat seine Absicht verraten, neue Personen in die Serie einzubauen.

Jon Watts, der Regisseur der MCU-Trilogie von Spider-Man, führt Regie bei einem Coming-of-Age-Projekt namens Skeleton Crew, das als Star Wars-Fernsehserie im Stil der Goonies angekündigt ist. Jude Law soll die Hauptrolle in dieser Produktion spielen. Zusammen mit dem Film Rogue Squadron von Patty Jenkins und anderen Fernsehserien, darunter The Acolyte, könnte sich das Star Wars-Franchise endlich in die richtige kreative Richtung bewegen.

Ja, es gibt eine Zeit und einen Ort, um die alten Star Wars-Figuren wieder aufleben zu lassen - Obi-Wan könnte eine zweite Staffel bekommen, und kommende Serien wie Tales of the Jedi zeigen, dass Lucasfilm noch nicht bereit ist, sie ganz loszulassen. Auch der Erfolg von Obi-Wans Fernsehserie zeigt, dass Lucasfilm und Disney weiterhin Projekte rund um die legendären Figuren der Serie entwickeln werden. Aber wenn sich das Star Wars-Franchise wirklich weiterentwickeln will, muss es seinen Plan aufgeben, sich nur auf seine legendären Figuren und Planeten zu verlassen. Andernfalls wird das derzeitige Konzept nicht ausreichen, um den Erfolg, den Star Wars in den letzten 45 Jahren hatte, aufrechtzuerhalten.