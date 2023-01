Das Samsung Galaxy S23 Ultra könnte mehr Kamera-Upgrades haben als erwartet

Seit Monaten hören wir, dass die wichtigste - und vielleicht einzige - Kameraverbesserung des Samsung Galaxy S23 Ultra ein neuer 200-MP-Primärsensor sein wird, aber ein Leak deutet nun darauf hin, dass auch zwei andere rückwärtige Objektive verbessert werden könnten.

Auf der deutschen eBay-Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden scheinbar offizielle Lederhüllen für das Samsung Galaxy S23 Ultra verkauft - entdeckt von dem Leaker SnoopyTech (Öffnet sich in einem neuen Tab) - und auf den ersten Blick sehen sie so aus, als würden sie auch auf ein Samsung Galaxy S22 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) passen.

Aber @UniverseIce (Öffnet sich in einem neuen Tab) - ein anderer Leaker - hat ein Bild von einer dieser Hüllen neben der entsprechenden Hülle für das Galaxy S22 Ultra gepostet, und es gibt einige deutliche Unterschiede.

S22 Ultra vs S23 Ultra pic.twitter.com/HuLmBAhNr7January 9, 2023 See more

Die Power- und Lautstärketasten sind bei den neuen Hüllen etwas niedriger und die drei größten Aussparungen für die Kameralinsen sind größer als bei der Hülle für das Samsung Galaxy S22 Ultra.

Wenn man davon ausgeht, dass die Kameras beim S23 Ultra genauso angeordnet sind, bedeutet das, dass die Hauptlinse, die Ultraweitwinkel- und die Periskop-Linse in diesem Jahr alle größer sein könnten.

Bei der Hauptkamera ist das keine Überraschung, denn Berichten zufolge wird sie von einem 108-MP-Sensor auf einen neuen 200-MP-Sensor umgestellt. Bei den zusätzlichen Sensoren würden wir wieder von einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 10MP Periskop mit 10fachem optischen Zoom ausgehen.

Natürlich könnten wir diese Dinge immer noch sehen. Diese Hüllenbilder könnten ungenau sein, und selbst wenn sie richtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Samsung die anderen Linsen nur vergrößert hat, um sie einheitlicher zu machen, ohne die Kameras dahinter zu verbessern. Aber es gibt uns Hoffnung, dass es einige unbekannte Verbesserungen geben könnte.

Analyse: Ob mit oder ohne zusätzliche Upgrades, das S23 Ultra wird das Smartphone mit der besten Kamera im Jahr 2023 sein

Wir würden es zwar begrüßen, wenn Samsung die Ultraweitwinkel- und die Telekamera des Samsung Galaxy S23 Ultra verbessern würde, aber auch ohne diese Verbesserungen wird dieses Smartphone wahrscheinlich das beste Smartphone der Welt sein, wenn es auf den Markt kommt.

Das Samsung Galaxy S22 Ultra führt derzeit unsere Liste der besten Kamera-Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) an. Wenn Samsung also mit dem gemunkelten 200-MP-Sensor nicht wirklich etwas falsch macht, wird das Galaxy S23 Ultra wahrscheinlich seinen Platz an der Spitze der Liste einnehmen.

Auch bei den Zoom-Fotos ist Samsung der Konkurrenz bereits weit voraus, so dass das Unternehmen wahrscheinlich keinen großen Anreiz hat, die Telekameras zu verbessern, und mit vier Objektiven ist das S22 Ultra schon jetzt ein vielseitigeres Smartphone als die meisten Flaggschiffe.

Auch wenn diese Case-Bilder hoffen lassen, dass die Kameras des Samsung Galaxy S23 Ultra weiter verbessert werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dies nicht der Fall sein wird und dass es dennoch das ultimative Kamera-Smartphone wird.

Wenn es jedoch nur minimale Verbesserungen gibt, haben das iPhone 15 und andere erwartete Smartphones die Chance, aufzuholen.