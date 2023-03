Das iPhone 15 könnte auch außerhalb der USA mit einer eSIM ausgeliefert werden

Apple hat sich im September letzten Jahres dafür entschieden, das physische SIM-Kartenfach aus allen in den USA verkauften iPhone 14-Modellen zu entfernen und stattdessen eine eSIM (embedded SIM) zu verwenden, die im Wesentlichen eine digitale - und damit sicherere - Version einer SIM-Karte ist.

Jetzt sieht es so aus, als würde Apple den Wechsel zur eSIM in Ländern außerhalb der USA für das iPhone 15 vorbereiten. Die französische Website MacGeneration (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, dass die nächste Generation der besten iPhones (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Apple in Frankreich mit eSIMs ausgestattet werden könnte.

Das sind gute Nachrichten für alle potenziellen Käufer des iPhone 15 außerhalb der USA. Wie MacRumors (Öffnet sich in einem neuen Tab) feststellt, verkauft Apple in der Regel die gleichen iPhone-Modelle in fast ganz Europa. Das bedeutet, dass das iPhone 15 ohne SIM-Karte auch in Großbritannien, Irland, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und vielen anderen Ländern erhältlich sein könnte.

Angesichts des Umfangs der Integration mit den Mobilfunkanbietern, die für die Einführung von eSIMs in Ländern erforderlich ist, in denen sie noch nicht weit verbreitet sind, ist es unwahrscheinlich, dass Apple im September in der Lage sein wird, die SIM-Karte für alle in Europa verkauften iPhone 15-Modelle abzuschaffen.

Wichtige Apple-Märkte wie Deutschland scheinen jedoch bereit zu sein, sich Frankreich bei der Einführung von eSIMs mit der kommenden iPhone 15-Reihe anzuschließen, sodass wir in den kommenden Monaten mit Gerüchten über weitere europäische Länder rechnen können.

Eine SIM-plere Lösung?

Die US-Ausgabe des iPhone 14 Pro Max, ohne SIM-Kartenfach (Image credit: TechRadar)

Wie funktionieren eSIMs also genau? Im Wesentlichen ist eine eSIM eine Softwarelösung, mit der du dein Smartphone mit einem Netz verbinden kannst, ohne dass du eine physische SIM-Karte als Zugangsvoraussetzung brauchst. Wenn du eine eSIM verwenden willst, bekommst du von deinem Mobilfunkanbieter einen QR-Code, den du mit deinem Smartphone scannen musst, das mit dem WLAN verbunden ist.

Es genügt zu sagen, dass die eSIM ihre Vorteile hat. Das Fehlen eines physischen SIM-Kartenfachs sorgt nicht nur für ein ästhetisch ansprechenderes Handy, sondern bricht auch eine weitere Machtposition der Mobilfunkanbieter gegenüber Apple.

Wie mein Kollege Philip Berne, Redakteur für US-Mobiltelefone, in seinem Artikel zur Ankündigung von Apples Schritt, das iPhone 14 in den USA nur noch mit eSIM anzubieten, letztes Jahr feststellte: "Früher konnte Apple seine Smartphones verkaufen, wie es wollte, aber es brauchte ein kleines Stück Plastik von den Mobilfunkanbietern, damit es funktionierte. Wenn du ein neues Smartphone im Apple Store gekauft hast, musste der Mitarbeiter erst die Verpackung und dann das nagelneue Smartphone öffnen, die Karte einbauen und sicherstellen, dass alles richtig funktioniert."

"Die SIM-Karte war immer eine furchtbar unelegante Lösung und ganz und gar nicht Apple-like. Mit einer eSIM-Karte muss Apple keine Kartons mehr öffnen. Apple muss keine Karte einbauen und sich nicht auf den Mobilfunkanbieter verlassen. Die SIM-Karte ist jetzt ein QR-Code, der auf eine Karte gedruckt ist, oder vielleicht sogar eine App im App Store."

Das heißt aber nicht, dass die Netzwerklösung perfekt ist. Wie ein anderes Mitglied des TechRadar Phones Teams, Michael Allison, in einem kürzlich erschienenen Artikel erklärt: "eSIMs mögen die Zukunft sein, aber im Moment sind sie ein einziges Durcheinander [...] Sie sind schon seit Jahren in vielen Smartphones zu finden, aber bis jetzt wurden sie nicht wirklich ernst genommen. Daher hat sich der aktuelle Stand der Technik im Vergleich zu herkömmlichen SIM-Karten als eher unbequem erwiesen."

"In Großbritannien bietet nicht jeder Anbieter oder Tarif eSIM-Unterstützung an. MVNOs wie Voxi und Smarty unterstützen sie nicht, obwohl ihre Muttergesellschaften dies tun. Vielleicht ist das eine dieser Situationen, in denen der Weg in die Zukunft kurz auf eine vertraute Umgebung trifft." In Deutschland ist das übrigens ganz genau so.

Mit anderen Worten: eSIMs sind die Zukunft - aber es wird einige Zeit dauern, bis die ganze Welt den neuen Mobilfunkstandard annimmt.