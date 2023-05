Das Google Pixel Tablet könnte bald noch mehr wie ein iPad werden

Das Google Pixel Tablet ist in gewisser Weise wie ein iPad, genauer gesagt ein iPad 10.9 (2022), denn beide sind Mittelklasse-Tablets und haben sehr ähnliche Bildschirmgrößen. Aber es sieht so aus, als würde sich die Kluft zwischen beiden weiter verringern.

Denn laut dem Leaker @Za_Raczke (via Phone Arena) arbeitet Google an einem "Stylus for Pixel Tablet" und einem "Keyboard for Pixel Tablet". Diese Begriffe wurden in Anführungszeichen gesetzt, was darauf hindeutet, dass dies die Namen für die Markteinführung dieses Zubehörs sein werden.

In einem Folge-Tweet heißt es, dass sich dieses Zubehör noch in der Entwicklung befindet, und es wird nicht angegeben, wann es tatsächlich auf den Markt kommt.

Wir würden das mit Vorsicht genießen, denn es ist immer möglich, dass Dinge, die sich in der Entwicklung befinden, nie das Licht der Welt erblicken. Außerdem hat dieser Leaker keine so gute Erfolgsbilanz wie andere, obwohl er in der Vergangenheit schon einige Dinge korrekt geleakt hat.

Auch Mishaal Rahman (der eine umfangreiche und anständige Erfolgsbilanz hat) unterstützte diese Behauptung, indem er sagte, er habe den Begriff " Android Stylus" im Android-Code entdeckt. Allerdings fügte er hinzu, dass es sich dabei auch um ein internes Produkt handeln könnte, das nur getestet wird.

Ein großes Upgrade für ein vielversprechendes Tablet

Sollte Google jedoch eine Tastatur und einen Stylus für das Pixel Tablet auf den Markt bringen, würde es sich sowohl für die Arbeit als auch für die kreative Arbeit besser eignen und du hättest zwei weitere Extras, die du auch mit einem iPad bekommst. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Zubehör von Google auch weniger kosten würde als die Versionen von Apple, aber das ist vorerst nur eine Spekulation.

Eine zusätzliche Tastatur und ein Stylus könnten aus einem ohnehin schon guten Tablet möglicherweise eines der besten Tablets machen.