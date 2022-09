Das Google Pixel 7 hat ein offizielles Erscheinungsdatum - aber was wird der Tag sonst noch bringen?

Google wird die neuen Mitglieder der Pixel-Familie, darunter das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro, während eines live übertragenen Events am 6. Oktober vorstellen. Das Unternehmen hat einen Link zur Verfügung gestellt, über den du das Event live (opens in new tab) streamen kannst, und nach der Veranstaltung wird eine Aufzeichnung verfügbar sein, falls du den Spaß verpasst hast.

Google hat bereits im Frühjahr auf der Google I/O (opens in new tab) angekündigt, dass es neue Smartphones wie das Pixel 7 und Pixel 7 Pro sowie eine Pixel Watch auf den Markt bringen wird. Ein Pixel Tablet wird wahrscheinlich nach dem Jahreswechsel folgen.

It's all coming together.Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7XSeptember 6, 2022 See more

Google ist auch Eigentümer von Nest und Fitbit, und es ist möglich, dass wir neue Produkte von diesen Marken sehen werden, obwohl Fitbit vor kurzem eine Reihe von Wearables auf den Markt gebracht hat, darunter die Fitbit Sense 2. Unsere Freunde von CNBC (opens in new tab) glauben, dass Nest-Produkte vorgestellt werden, was bedeutet, dass wir einen neuen Lautsprecher oder ein Smart Display sehen könnten.

Die Veranstaltung findet um 10 Uhr in New York City statt, weit weg vom Hauptsitz des Unternehmens im Silicon Valley. Alle Produkte, die auf dem Event angekündigt werden, können noch am selben Tag bestellt werden. Der 6. Oktober ist ein Donnerstag und Google könnte dem Beispiel von Apple folgen und das iPhone eine Woche nach der Ankündigung am Freitag in die Regale stellen. Das bedeutet, dass das Pixel 7 Pro bereits am 14. Oktober im Handel erhältlich sein könnte.

