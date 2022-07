Das Design des Samsung Galaxy Z Flip 4 und Fold 4 wird in einem offiziellen Trailer fast bestätigt

Samsungs zweites großes Event im Jahr 2022 rückt immer näher, und um den Hype anzuheizen, hat das Unternehmen jetzt einen offiziellen Trailer für das nächste Galaxy Unpacked veröffentlicht, in dem es die Designs von mindestens zwei Smartphones zeigt, bei denen es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Samsung Galaxy Z Flip 4 und das Samsung Galaxy Z Fold 4 handelt.

Samsung hat diese Geräte zwar nicht namentlich erwähnt, aber wir haben schon lange damit gerechnet, dass wir beide Geräte auf dem Event am 10. August sehen werden. Frühere Teaser hatten sich jedoch speziell auf einen Nachfolger des Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) konzentriert, so dass es beruhigend ist, auch ein neues Z Fold zu sehen.

Was kannst du von diesen Smartphones erwarten? Das Video zeigt zwar nur kurze Einblicke in die beiden Geräte, aber es werden verschiedene Blickwinkel dargestellt und es sind einige Details zu erkennen.

Im Falle des Samsung Galaxy Z Flip 4 (oder zumindest des faltbaren Smartphones, das vermutlich so heißen wird) scheint es zwei rückwärtige Kameralinsen und einen Blitz zu geben. Das entspricht dem Samsung Galaxy Z Flip 3, ebenso wie das zweifarbige Design auf der Rückseite und die Anordnung der Anschlüsse, Tasten und Sensoren, die wir hier sehen können.

Der Blick auf das nächste Samsung Galaxy Z Fold ist eher flüchtig, aber auch dieses Gerät sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich, soweit wir es beurteilen können. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Leaks hatten dies bereits angedeutet.

Neben den Bildern enthält der Trailer auch einige Texte, die auf mögliche Verbesserungen hinweisen. Es ist die Rede von neuen Arbeits- und Spielweisen, neuen Möglichkeiten, das Leben einzufangen, und neuen Erfahrungen, die unser Verhalten für immer verändern werden.

Einiges davon ist ziemlich vage und könnte nur die Vorteile von Foldables gegenüber herkömmlichen Smartphones hervorheben, aber der Teil, in dem es darum geht, das Leben einzufangen, ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Verbesserung der Kamera, zumal darauf ein Bild der Linsen des Galaxy Z Flip 4 folgt.

Die Erwähnung der neuen Möglichkeiten zum Arbeiten und Spielen könnte ein Hinweis auf den S Pen im Samsung Galaxy Z Fold 4 sein. Am 10. August werden wir es sicher erfahren.

Analyse: mehr als nur Foldables

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Samsung Galaxy Z Flip 4 werden wahrscheinlich die Stars des Samsung-Events am 10. August sein, aber sie sind nicht die einzigen Geräte, die wir erwarten. Auch die Samsung Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro werden wahrscheinlich vorgestellt.

Diese beiden Wearables werden voraussichtlich Topmodelle mit beunruhigend hohen Preisen (opens in new tab) sein, aber mit einer deutlich verbesserten Akkulaufzeit (opens in new tab).

Möglicherweise werden auch andere Geräte wie die Samsung Galaxy Buds 2 Pro vorgestellt - zumindest eine Quelle geht davon aus, dass sie noch vor dem 10. August erscheinen werden. In jedem Fall wird es ein großes Event und eine große Sache für Samsung-Fans.

TechRadar wird in vollem Umfang über den Launch berichten, also trage dir in deinem Kalender ein, dass du zu diesem Zeitpunkt alle Neuigkeiten über die vielleicht besten faltbaren Smartphones (opens in new tab) und Smartwatches (opens in new tab) erfahren wirst.