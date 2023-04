Blue Beetle könnte der beste DC-Film seit Jahren werden

Blue Beetle kommt am 18. August weltweit in die Kinos.

Der erste Trailer für Blue Beetle ist da - und obwohl er an manchen Stellen etwas albern aussieht, könnte er der beste DC-Film seit Jahren sein.

Der offizielle Teaser für Blue Beetle, den du dir unten ansehen kannst, bietet einen ersten Blick auf einen der vielen neuen Filme, die dieses Jahr in die Kinos kommen. Und angesichts des Humors, der Horrorfilme und des Iron Man-ähnlichen Superanzugs, die in dem zweiminütigen Trailer zu sehen sind, könnte es genau die Art von erfolgreichem Außenseiterfilm sein, die Warner Bros. Pictures braucht. Sieh dir den Trailer des Films hier an:

Wie bereits erwähnt, wirkt Blue Beetle an manchen Stellen ein wenig banal. Oberflächlich betrachtet scheint es ein weiterer Superheldenfilm zu sein, in dem es darum geht, seinen Platz in der Welt zu finden, seine Familie um jeden Preis zu schützen und ein wertvolles Stück Technologie vor den falschen Händen zu bewahren. Der Film hat eine ähnliche Stimmung und einen ähnlichen Tonfall wie Shazam! Fury Of The Gods, der, wie wir wissen, an den Kinokassen keine Bäume ausgerissen hat.

Aber es sieht auch so aus, als ob es an Blue Beetle viel zu mögen gibt. Es ist der erste Superheldenfilm, der Latino-Darsteller in den Mittelpunkt stellt (Xolo Maridueña von Cobra Kai, dessen Familie aus Mexiko, Kuba und Ecuador stammt, ist der Hauptdarsteller). Er macht sich über Marvel- und DC-Helden wie Iron Man (die Szene, in der er über die Erde fliegt, erinnert stark an Iron Man aus dem Jahr 2008) und Batman lustig. Die erste Anzugsszene ist in mancher Hinsicht ziemlich nervtötend. Und genau wie Shazam! und seine Fortsetzung stellt Blue Beetle einen Helden vor, der seine Identität nicht vor seiner Familie und seinen Freunden versteckt. Zum Glück.

Es ist allerdings unklar, wie oder ob Blue Beetle in das neue DC Cinematic Universe (DCU) von James Gunn und Peter Safran passen wird. Ich vermute, dass er als ein weiterer DC-Elseworlds-Film neben The Batman und Joker (und deren kommenden Fortsetzungen), die zu den besten Superheldenfilmen überhaupt gehören, eingeordnet wird. Es bleibt zu hoffen, dass Gunn und Safran – letzterer ist ausführender Produzent von Blue Beetle – mehr darüber verraten, wie der Film in die DCU passt, wenn sie weitere Projekte aus ihrer Reihe DCU Chapter One: Gods and Monsters ankündigen.

Neben dem ersten Teaser zu Blue Beetle haben Warner Bros. Pictures und DC Studios auch eine offizielle Zusammenfassung der Handlung des Films veröffentlicht.

"Der frischgebackene College-Absolvent Jaime Reyes (Maridueña) kehrt voller Hoffnungen für seine Zukunft nach Hause zurück und muss feststellen, dass sein Zuhause nicht mehr ganz so ist, wie er es verlassen hat. Auf der Suche nach seiner Bestimmung in der Welt greift das Schicksal ein, als Jaime unerwartet in den Besitz eines uralten Relikts außerirdischer Biotechnologie gerät: den Skarabäus."

"Als der Skarabäus plötzlich Jaime als seinen symbiotischen Wirt auswählt, wird er mit einer Rüstung ausgestattet, die außergewöhnliche und unvorhersehbare Kräfte besitzt und sein Schicksal für immer verändert, als er zum Superhelden Blue Beetle wird."

Neben Maridueña gehören Bruna Marquezine (Breaking Through), Belissa Escobedo (Hocus Pocus 2), George Lopez (Reno 911!), Adrianna Barraza (Rambo: Last Blood), Elpidia Carrillo (Cabinet of Curiosities), Damián Alcázar (Narcos: Mexico), Raoul Trujillo (Sicario 2) und Harvey Guillén (Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch) zum Ensemble des Films. Susan Sarandon (Thelma & Louise, Cloud Atlas) ist ebenfalls als Hauptbösewicht des Films mit an Bord.

Angel Manuel Soto (Charm City Kings) führt Regie, während Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala) das Drehbuch geschrieben hat. Blue Beetle, der ursprünglich als HBO Max-Exklusivfilm geplant war, wird am 18. August weltweit in die Kinos kommen.

Blue Beetle: Ein (Super-)Held, der an den Kinokassen gewinnen könnte

Shazam! Fury Of The Gods ist der letzte DCEU-Film, der an den Kinokassen floppte. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Warner und DC haben Blue Beetle wahrscheinlich nicht als den Kassenschlager gesehen, den sie jetzt brauchen. Doch wenn man bedenkt, wie ihre Superheldenfilme in letzter Zeit abgeschnitten haben, braucht das Duo einen großen Erfolg. Seit Aquaman aus dem Jahr 2018, der weltweit über 1,1 Milliarden Dollar einspielte, haben die DC-Filme Schwierigkeiten, an den Kinokassen Fuß zu fassen. Shazam!, der 2019 in die Kinos kam, spielte bescheidene 367,8 Millionen Dollar ein – und seitdem ging es mit den Einnahmen bergab.

Birds of Prey (205,3 Mio. $), Wonder Woman 1984 (169,6 Mio. $), The Suicide Squad (169 Mio. $), Black Adam (393 Mio. $) und Shazam! 2 (104,1 Mio. $) waren allesamt unterdurchschnittlich erfolgreich und wurden als Kassenschlager bezeichnet. Von diesem Quintett sind Birds of Prey und Black Adam die einzigen Filme, die ihre Produktionskosten wieder einspielen konnten. Angesichts der geringen Einspielergebnisse und der Kosten für die Vermarktung beider Filme hat jedoch jeder DCEU-Film seit Shazam! keinen Gewinn mehr gemacht.

Die Ausnahme ist allerdings Matt Reeves' The Batman. Der Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle spielte satte 770,9 Millionen Dollar ein und hat damit die angeblichen Produktionskosten von 200 Millionen Dollar locker wieder hereingeholt – und noch einiges mehr. Da Gunn und Safran The Batman nun aber als DC Elseworlds-Produktion bezeichnen – also als ein Universum, das außerhalb des DCU existiert –, ist er eigentlich kein traditioneller DCU-Film neben Black Adam und Co. Daher kann er nicht als DC-Filmerfolg angesehen werden.

Hier kommt Blue Beetle ins Spiel. Als ehemaliger HBO Max-Exklusivfilm wird sein Budget im Vergleich zu seinen DCEU-Geschwistern sicher relativ gering sein. Selbst wenn Blue Beetle so gut abschneidet wie Shazam!, dürfte er einen ordentlichen Gewinn erzielen. Das könnte ausreichen, um in den Augen der Warner- und DC-Führungskräfte, der Branchenanalysten und der Kinogänger als erfolgreich zu gelten.

Blue Beetle hat also das Potenzial, der erfolgreichste DCEU-Film seit Jahren zu werden (The Batman mal ausgenommen) und könnte Kritikern und Filmfans besser gefallen als erwartet. Wenn das der Fall ist, könnte er der Kassenheld werden, auf den Warner und DC so lange gewartet haben. Mehr über das DCEU erfährst du, wenn du dir die DC-Filme in der richtigen Reihenfolge ansiehst.