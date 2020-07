Auf der CES 2020 wird TCL mit seinen neuen Mini-LED TVs die OLED-Dominanz angreifen

Wenn du zwar OLED-Fernseher magst, aber mit der geringen Spitzen-Helligkeit der Panels unzufrieden bist, solltest du die CES 2020 genau beobachten; vor allem die Aktivitäten von TCL.

Der in Shenzhen ansässige TV-Hersteller kündigte an, dass er seine neuesten Mini-LED-Fernseher mit zur Show bringen wird und dass diese eine echte Bedrohung für die OLED-Dominanz von LG darstellen könnten.

Mini-LED-Fernseher, für diejenigen, die ihr Debüt vor einigen Jahren verpasst haben, verwenden kleinere LEDs, die eine präzisere Regelung der Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers ermöglichen. Obwohl sie keine pixelweise Helligkeitssteuerung wie OLEDs bieten, können Mini-LED-Fernseher viel heller als OLEDs werden - und das wird bei der Anzeige von HDR-Inhalten einen großen Unterschied machen.

Wir erwarten eine Reihe von neuen Modellen, die während der Keynote von TCL am Montag, den 6. Januar um 12 Uhr PST und, für diejenigen, die zur CES nach Vegas fahren, am Stand des Unternehmens in der Central Hall angekündigt werden.

(Image credit: TCL)

Wer präsentiert noch auf der CES 2020?

Natürlich werden dieses Jahr nicht nur TCL und LG auf der CES vertreten sein - es gibt Sony mit der üblichen spätabendlichen, starbesetzten Keynote am Montagabend und das Samsung First Look Event, das jedes Jahr am Sonntagabend vor der Show stattfindet.

Zwar halten sich alle TV-Hersteller noch bedeckt, aber wir haben trotzdem eine recht genaue Vorstellung davon, was dich erwarten wird: Sony wird wahrscheinlich neue OLEDs präsentieren, die auf den 2020 OLED-Panels von LG basieren, während Samsung mit seinen QLED-Fernsehern der nächsten Generation und höchstwahrscheinlich mit einem weiteren absurd teuren 292-Zoll-Fernseher auftauchen wird.

Neben OLEDs und Mini-LED-Fernsehern kann man eine Reihe von 8K-LED-LCD-Fernsehern von so ziemlich jedem Hersteller erwarten - ob wir tatsächlich 8K-Filmmaterial in Vegas zum Anschauen haben werden, bleibt abzuwarten.