Atemberaubende Windows 12 Konzeptidee offenbart, was Windows 11 bisher fehlt

Windows 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab) altert munter vor sich hin und unterdessen sind einige Nutzer schon scharf auf das, was Windows 12 bringen könnte. Und wenn man sich an den jüngsten Konzeptideen ein Beispiel nimmt, könnte Microsoft sein bisher bestes Betriebssystem veröffentlichen.

Ein YouTube-Video von Addy Visuals (Öffnet sich in einem neuen Tab) machte nämlich kürzlich auf verschiedene Konzeptdesigns der Windows 12-Taskleiste aufmerksam (Quelle: Neowin (Öffnet sich in einem neuen Tab)), welche wir so auch in einer finalen Release-Version sehen könnten.

Unterteilt sind die Taskleisten hierbei in neue, dockähnliche Abschnitte, die separate Plätze für Widgets, Pins und eine Auswahl an Einstellungsoptionen bieten.

Vielfalt scheint hierbei der Schlüssel für künftige Betriebssysteme. So wird auch im Video behauptet, das Windows 12 vor allem durch eine breite Auswahl an Möglichkeiten und Ansichten für die Benutzeroberfläche punkten könnte.

Und abwegig ist das wohl kaum, wo die Nutzergemeinde sich doch auf verschiedene Optionen wie Gaming-Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab), Ultrabooks (Öffnet sich in einem neuen Tab) und klassische PCs oder Notebooks (Öffnet sich in einem neuen Tab) verteilt. So hätte jeder Nutzer genau das Erlebnis zur Verfügung, was er sich vorstellt.

Wir bleiben aber vorsichtig... vor allem, weil es schon viele Leaks zu Windows 12 gab und wir uns zwar inzwischen sicher sind, dass es kommt, aber über genaue Inhalte vorerst nur spekulieren können. Immerhin gibt es aber fleißige Leaker wie beispielsweise XenoPanther (Öffnet sich in einem neuen Tab), die uns auch in naher Zukunft mit Updates rund um das kommende Microsoft-Betriebssystem versorgen dürften.

Rosige Zukunft für Windows 12?

Sollte sich Microsoft tatsächlich am gezeigten Konzept ein Beispiel nehmen, wäre das absolut grandios. Und spätestens, wenn das Video weiter an Popularität gewonnen hat, wird es schwer, sich eben diesem Vorhaben zu erwehren – auch wenn ursprünglich vielleicht andere Designs geplant waren.

Fest steht aber, dass das neue Design gekonnt auf altbekannten Elementen fußt, aber eben auch genug Neuerungen sowie moderne Inhalte mitbringt, um frisch und anders zu wirken. Neue Optionen zum Ein- oder Ausblenden von Widgets, die Möglichkeit Apps in einzelnen Ordnern zu gruppieren und viele weitere Annehmlichkeiten sind die Art von Komfort, die ich mir schon längst von Microsoft wünsche.

Spätestens nachdem man diese und ähnliche Konzepte aber gesehen hat, steigt die Erwartungshaltung ins Unermessliche. Umso schwerer wird es aber eben auch für das Unternehmen, seiner gigantischen Nutzergemeinde nun das zu bieten, was sie sich erhofft.

Andererseits frage ich mich, ob es wirklich so schwer ist, ein OS auf den Markt zu bringen, was endlich einmal die Funktionalität, Stabilität, aber auch Flexibilität liefert, die man sich schon längst wünscht? Denn wenn das kein Problem ist, hat Microsoft spätestens mit Windows 12 die Chance, eben das unter Beweis zu stellen.

Vielleicht sollten wir aber auch noch nicht über Windows 12 spekulieren, wo doch aktuell noch der Vorgänger, Windows 11, so umfangreich und regelmäßig mit Updates versorgt wird.

Eben diese Sorgen aktuell beispielsweise dafür, dass das Betriebssystem auch bei Gamern weiter an Interesse gewinnt. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Oder aber sogar bei Nutzern eines iPhones. Zumindest gab es für eben diese Zielgruppe kürzlich ein verlockendes Update! (Öffnet sich in einem neuen Tab)