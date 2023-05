Windows 11 bei Gamern beliebter denn je! – Überraschend oder vorhersehbar?

Jüngsten Steam-Hardware-Umfragen zufolge nutzt ein stetig wachsender Teil der Spielerschaft inzwischen Windows 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und nicht länger Windows 10 (Öffnet sich in einem neuen Tab) als Betriebssystem. Wie es zu dieser Kehrtwende kommt, nachdem doch kürzlich erst ein Weggang thematisiert wurde, erfährst du im Folgenden.

Um den Ursprung dieses Aufwärtstrends zu verstehen, müssen wir uns zunächst vor Augen führen, dass die Werte im März noch komplett gegenteilig aussahen. Hier hat Windows 11 nämlich knapp 10% verloren, während die Windows-10-Nutzerschaft um 11,62% anstieg.

In der April-Umfrage (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es nun das gegenteilige Bild: Windows 11 gewinnt gut 11%, während Windows 10 in etwa diese Prozentmenge verliert.

Was den März und April unterscheidet, wird aber vor allem dann deutlich, wenn man einmal auf die Sprachen der Windows-Installation einen Blick wirft. Hier wird nämlich wieder häufiger auf "Vereinfachtes Chinesisch" zurückgegriffen statt auf "Englisch".

Und hiermit bestätigt sich schließlich eine Vermutung, die viele schon bei den Hardware-Ergebnissen im März aufgestellt hatten: Die Quelle liegt im zugrundeliegenden Umfragepool verborgen.

Analyse: Windows 11 gewinnt weiter an Fahrt bei Gamern

Es scheint einfach daran zu liegen, dass die März-Umfrage von Valve eine gänzlich andere, womöglich ungünstige Stichprobe beinhielt, die dafür sorgte, dass es zwischenzeitlich so aussah, als ob Spieler in Scharen Windows 11 den Rücken gekehrt haben.

'Back to normal' ist alles aber scheinbar wieder im April. Zumindest lassen die Daten darauf schließen, die recht ähnlich zu den Ergebnissen aus dem Februar sind.

Zeitgleich zeigt sich hiermit aber auch, dass Windows 11 weiter von einem kontinuierlichen Zuwachs an Spielern profitiert. Entsprechend sind inzwischen knapp ein Drittel der Nutzer mit dem aktuellsten Microsoft OS auf Steam unterwegs.

Immer mehr Gamer rüsten nicht nur mit Hardware, sondern auch mit passender Software, auf. Und immer häufiger wird beim Betriebssystem auf Windows 11 zurückgegriffen. (Image credit: Ted Miller Group)

Wie lang dieser Aufschwung anhält, muss sich zwar noch zeigen, weil Windows 10 aber mit Update 22H2 die finale Aktualisierung (Öffnet sich in einem neuen Tab) (abseits von Sicherheitsupdates) erhalten wird, scheint die große Stunde von Windows 11 allmählich näher zu rücken.

Und da Windows 11 mit der Zeit nur noch ausgereifter werden dürfte und damit auch an Attraktivität für Gamer gewinnt, ist es viel eher eine Frage des "Wann" statt des "Ob"...

