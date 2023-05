Apple Music: Neue Set Lists-Funktion soll dich mit deinen liebsten Musikern verbinden

Apple setzt verstärkt auf Live-Musik. Ab heute können Apple Music-Fans auf zwei neue Funktionen zugreifen, mit denen sie bevorstehende Konzerte und Gigs in mehr als 10 Städten auf der ganzen Welt entdecken können.

Halte Ausschau nach einer brandneuen Funktion namens "Set Lists", die ab heute (16. Mai 2023) für alle Apple Music Abonnenten verfügbar ist. Diese neuen Inhalte werden in einem neuen Bereich in der App untergebracht, in dem die Abonnenten nach bevorstehenden Konzerttouren suchen können, die sie interessieren könnten.

Apple weiß, dass die Setlist eines Künstlers oft von Fans gesucht wird, die sich entweder auf eine bevorstehende Show vorbereiten wollen, indem sie Texte auswendig lernen, oder die frühere Live-Auftritte noch einmal erleben wollen. Deshalb werden diese Setlists in dem neuen Bereich zu Playlists zusammengestellt.

(Image credit: Apple)

Zu den ersten Künstlern, die in der neuen "Set Lists"-Funktion von Apple Music verfügbar sein werden, gehören Sam Smith, BLACKPINK, Peso Pluma, Kane Brown, blink-182 und selbstverständlich Ed Sheeran – Sheerans Auftritt im Eventim Apollo in London ist auch auf Apple Music Live zu hören, das für Apple TV Plus Abonnenten als Stream verfügbar ist.

Als Teil der neuen Live-Musik-Funktionen wird Apple auch Apple Music Guides auf Maps einführen, die Veranstaltungsorte für Live-Musik in mehr als 10 Städten hervorheben. Dazu gehören Los Angeles, New York City, Berlin, London, Paris, Tokio, Melbourne, Sydney und Mexiko City.

Mehr als 40 Guides, die von Apple Music-Redakteuren kuratiert werden, werden heute eingeführt und ermöglichen es Abonnenten, die anstehenden Konzerte der Veranstaltungsorte in Maps über das Shazam-Konzertentdeckungsmodul zu durchsuchen.

Apple Music: Das Fortbestehen von Live-Musik-Streaming

Die Möglichkeit, deinen Lieblingskünstler oder deine Lieblingsband bei einem erstklassigen Konzert oder Festival live zu erleben, ist für die meisten Menschen ein monumentales Ereignis im Leben. Das ist etwas, das viele von uns während der Pandemie verpasst haben, als viele Live-Streaming-Unternehmen geschlossen wurden.

Die Zahl der Live-Streaming-Unternehmen, die ihre Produktion einstellen, hat auch in den Jahren nach dem Höhepunkt der Sperrungen nicht nachgelassen: Mandolin Live Stream schloss im April seine Pforten. Auch Pandoras Sessions und Spotify Live wurden im letzten Monat eingestellt.

(Image credit: Apple)

Der jüngste Vorstoß von Apple, sich auf Live-Musik-Streaming zu konzentrieren, ist jedoch ein Zeichen dafür, dass es immer noch eine Nachfrage nach dieser Art von Inhalten gibt. In den letzten Monaten hat Amazons Freevee die neue Live-Musik-Streaming-Show Monumental: An Artists Den Experience vorgestellt, in der Live-Auftritte und exklusive Interviews gezeigt werden. Auch Tidal hat vor kurzem eine neue Live-Funktion für soziales Musikstreaming eingeführt, die es Abonnenten ermöglicht, Musiksessions live zu streamen.

Als einer der besten Musik-Streaming-Dienste ist Apple Music für uns ein klarer Favorit – nicht zuletzt, weil du mit dem unglaublich beeindruckenden Dolby Atmos streamen kannst. Und für diejenigen unter uns, die es nicht zum nächsten Auftritt ihres Lieblingskünstlers schaffen, ist dies eine willkommene Lösung, um nichts zu verpassen. Und, wenn man eher auf klassische Musik steht, hat Apple auch die richtige App parat.