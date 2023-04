Anker: Neuer Bluetooth-Lautsprecher konkurriert mit Apple HomePod 2

In dieser Zeit des Jahres kommen viele neue Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt und ehrlich gesagt verdienen nicht alle von ihnen einen eigenen TechRadar-Artikel. Warum ist dieser hier anders? Ist er aus dem gleichen Holz geschnitzt wie einige der besten Bluetooth-Lautsprecher überhaupt? Nicht unbedingt. Obwohl der Anker Soundcore Flare 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) grundsätzlich gut abgeschnitten hat, war der Anker Soundcore 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) etwas enttäuschend – und Anker ist vielleicht eher dafür bekannt, gute Powerbanks auf dem Markt herzustellen als Lautsprecher.

Auch der neue Anker Soundcore Motion X600 ist kein intelligenter Lautsprecher. Aber er verfügt über etwas, das sein Hersteller, Anker Soundcore, als "Sky Treiber" bezeichnet, der Spatial Audio und LDAC (von einem Android-Gerät) unterstützt, also den drahtlosen Audiocodec von Sony, mit dem dreimal mehr Daten effizient übertragen werden können als mit Standard-Bluetooth. Diese Art von Auflösung ist zwar nicht ganz verlustfrei, kommt aber echter CD-Qualität sehr viel näher, solange du den Lautsprecher mit einem Gerät koppelst, das beide Codecs unterstützt. Und das sind ganz besondere Geräte, die wir hier haben.

Und warum? Wegen des Preises. Ein kurzer Blick auf unseren Testbericht zum Apple HomePod 2 zeigt, dass Apples Lautsprecher mit Spatial Audio 349 Euro kostet (der Apple HomePod mini unterstützt weder Dolby Atmos noch LDAC oder Spatial Audio) – und der Sonos Era 300, der genau wie der Anker über einen Upfiring-Treiber verfügt, kostet 499 Euro. Das Modell, das wir dir vorstellen wollen, kostet dagegen nur 199 Euro. Also 150 Euro weniger als der HomePod 2 und ganze 300 Euro wenigiger als der Sonos Era 300.

Meinung: Mit dem Motion X600 könnte Anker Soundcore in die richtige Richtung gehen

Das sind eine Menge Treiber für das Geld. (Image credit: Anker Soundcore)

Laut Anker Soundcore ist der Motion X600 der bisher hochwertigste Lautsprecher des Unternehmens mit einem Metallgitter, einem Griff und einem schlichten, aber eleganten Design – aber erst unter der Haube wird es richtig interessant. Dieser Lautsprecher verfügt über fünf Treiber: zwei Tieftöner, zwei Hochtöner und einen nach oben abstrahlenden Breitbandlautsprecher (der so genannte Sky Treiber). Dieses einzigartige Lautsprechersystem in Kombination mit dem Soundcore-Audioalgorithmus sorgt für ein beeindruckendes High-Fidelity-Klangerlebnis in einem tragbaren Design.

Der Motion X600 ist der erste Lautsprecher der Marke, der Hi-Res LDAC-Quellen akzeptiert und dekodiert (nur Android). Der Lautsprecher verfügt über einen benutzerdefinierten Neun-Band-EQ, der über die Soundcore-App (für iOS und Android) zugänglich ist. Der Motion X600 hat eine Ausgangsleistung von 50W, die einen ganzen Raum mit großartigem Sound füllt, und du kannst zwei Motion X600-Lautsprecher drahtlos miteinander koppeln, um einen kräftigeren Stereo-Sound zu erhalten. Der interne Akku mit 6400 mAh (7,2 V) verspricht bis zu 12 Stunden Spielzeit (bei 50 % Lautstärke) und ist nach IPX7 wasserdicht.

Der Anker Soundcore X600 ist in den Farben Polargrau, Auroragrün und Mondblau erhältlich und wird voraussichtlich ab dem 6. Mai für 199,99€ bei Amazon, soundcore.com (Öffnet sich in einem neuen Tab) und anderen Handelspartnern erhältlich sein. Wenn du stark interessiert bist, kannst du bei einer Vorbestellung 50 Euro sparen. Der Motion X600 kann bis zum 9. Mai auf der Website von Soundcore für 149,99€ vorbestellt werden (Öffnet sich in einem neuen Tab), wenn du einmalig eine Anzahlung von 1 Euro tätigst.

Seit dem ersten LDAC- und aptX HD-Bluetooth-Lautsprecher der Welt, dem BE100, der auch als Astell&Kerns erster Vorstoß in die Welt der kabellosen Bluetooth-Lautsprecher bekannt ist und im März 2022 auf den Markt kam, gab es selten etwas, das so begeisternd klingt. Mit einem Preis von nur 150 Euro, Spatial Audio und LDAC könnte Anker Soundcore mit dem X600 einen Volltreffer gelandet haben. Und wenn er auch nur ein bisschen gut klingt, sollten sich Apple, Sonos und JBL definitiv Sorgen machen - oder schleunigst einen neuen Konkurrenten entwickeln. Wenn du auf der Suche nach nach einem neuen Bluetooth-Lautsprecher bist, können wir dir weiterhelfen. In unserer Top 3 findest du die drei besten Party-Begleiter.