Diese 3 Bluetooth-Lautsprecher sind deine perfekten Party-Begleiter

Included in this guide:

Wenn das Leben ein Strand wäre, wären Bluetooth-Lautsprecher die Muscheln, die an den Strand gespült werden. Aber welche solltest du dir ans Ohr halten, um den musikalischen Ozean zu hören? Welcher würde deine Welt zu einem schöneren Ort machen? Deshalb gibt es TechRadar. Und deshalb lieben wir Musik und die Möglichkeit, sie zu genießen, egal, wie hoch unser Budget ist.

Egal, ob du nur ein paar Euro ausgeben willst oder etwas mehr investieren kannst – wir haben die drei idealen Musikbegleiter für dich. Die Klangqualität pro Euro ist von größter Bedeutung. Danach folgen Tragbarkeit, Langlebigkeit und alle nennenswerten Extras. Du willst einen der besten Party-Lautsprecher? Oder soll er nur wasserdicht sein? Im folgenden Artikel stellen wir dir drei Bluetooth-Lautsprecher vor, die exakt das bieten.

Bluetooth-Lautsprecher: Die 3 besten Party-Begleiter

(Image credit: Tribit)

1. Tribit Stormbox Micro 2 Der beste günstige Bluetooth-Lautsprecher Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Gewicht: 315g Akkulaufzeit: 12 Stunden Reichweite: 36m Frequenzbereich: 70Hz - 20kHz Konnektivität: Bluetooth 5.3 Treiber: 10-Watt-Treiber NFC: Ja AUX-In: Nein USB-Laden: USB-C Die besten Angebote von heute 59,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Tolle Klangqualität für die Größe + Kann dein Smartphone aufladen + Unschlagbarer Mehrwert Kontra - Kein 3,5-mm-Line-In für kabelgebundenes Hören - Kann nicht mit älteren Modellen gekoppelt werden

Wenn du den (zugegebenermaßen vergesslichen) Namen Tribit Audio noch nicht gehört hast, solltest du ihn dir jetzt merken, denn die Stormbox Micro 2 ist der unwiderlegbare Beweis dafür, dass "Tribit" und "Wert" zwei Wörter sind, die Hand in Hand gehen. Der chinesische Audiospezialist hat zwar noch nicht den Einfluss einer großen Marke im Bereich der besten Bluetooth-Lautsprecher, aber der günstige Tribit Stormbox Micro 2 Bluetooth-Lautsprecher übernimmt alles, was an der ursprünglichen Tribit Stormbox Micro gut war, und verbessert es noch.

Mit einem Preis von 59,99€ gibt es in Bezug auf Design, Langlebigkeit, Funktionen und Klangqualität fast nichts Besseres auf diesem geldbörsenfreundlichen Niveau. Die StormBox Micro 2 ist etwa so groß wie ein Stapel Getränkeuntersetzer und hat einen praktischen Riemen an der Unterseite, mit dem du sie an einem Tischbein, einer Zeltstange, einem Taschengurt oder dem Lenker deines Fahrrads befestigen kannst – wir haben es sogar geschafft, sie am Getränkehalter eines Mietwagens anzubringen.

Sie wiegt nur 315g und ist nach IP67 staub- und wasserdicht. Die Akkulaufzeit beträgt 12 Stunden bei moderater Lautstärke und ist damit länger als die acht Stunden des Vorgängers. Auch die Leistung wurde von 9W auf 10W erhöht, was bedeutet, dass die Stormbox Micro 2 noch lauter ist. Außerdem bekommst du Bluetooth 5.3 (statt Bluetooth 5.0), was vor allem eine Bluetooth-Reichweite von bis zu 36 Metern bedeutet. Ich konnte mich bis zu 18m vom Lautsprecher entfernen, bevor die Verbindung zu meinem Handy abbrach - das ist wirklich beeindruckend, wenn Wände und Türen im Spiel sind.

Und jetzt kommt der Clou: Du kannst den Zwei-Wege-USB-C-Anschluss der Stormbox Micro 2 nicht nur zum Aufladen des Lautsprechers selbst, sondern auch zum Aufladen deines Mobilgeräts nutzen, allerdings nur mit einer Standardleistung von 5W und nicht mit Schnellladung. Im Lieferumfang ist ein USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten, allerdings kein Stecker, und wenn du ein iPhone besitzt, brauchst du ein USB-C-auf-Lightning-Kabel, um die Funktion zu nutzen. Aber was soll's! Wie viele andere kleine Lautsprecher können das schon? Nützlich für einen Tag im Park oder am Meer, findest du nicht auch?

Du kannst auch zwei Stormbox Micro 2-Lautsprecher miteinander verbinden, um entweder "Party"-Sound (sprich: Mono-Sound) zu erhalten oder ein Stereo-Paar zu bilden. Und der Klang ist viel kräftiger, knackiger und aufregender, als er es bei diesem Niveau sein sollte.

(Image credit: Cleer Audio)

2. Cleer Audio Scene The best cheap speaker with bags of style Our expert review: Spezifikationen Gewicht: 742g Akkulaufzeit: 12 Stunden Reichweite: / Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz Konnektivität: Bluetooth 5.0 Treiber: 48mm NFC: Nein AUX-In: Ja USB-Laden: USB-C Pro + Guter Preis im Vergleich zu anderen Anbietern + Eingebautes Mikrofon + Simple Bedienung Kontra - Gewöhnungsbedürftiges Design - Nicht sehr basslastig

Der Cleer Audio Scene ist ein Bluetooth-Lautsprecher der Mittelklasse. Er ist preiswerter als die meisten Konkurrenten ähnlicher Größe, hat ein Mikrofon für Anrufe an Bord, einen nützlichen zusätzlichen AUX-Eingang für kabelgebundene Verbindungen und eine erstklassige Klangqualität. Dieses Gerät mag zwar relativ günstig und kompakt sein, aber es hat starke Spezifikationen.

Der Schwerpunkt liegt hier auf der Klarheit und nicht auf der Basslastigkeit, was du vielleicht lieber magst. Das bedeutet aber auch, dass der Cleer Audio Scene im unteren Bereich weniger bietet als einige seiner Konkurrenten.

Cleer hat zwei dynamische 48-mm-Neodym-Treiber zusammen mit zwei passiven Radiatoren unter dem Scene-Gehäuse versteckt, um für zusätzliche Leistung und verzerrungsfreien Klang zu sorgen. Ein durchschlagender Erfolg, wenn man bedenkt, wie klein er ist. Er ist wasserdicht (IPX7), hat eine Akkulaufzeit von 12 Stunden bei voller Ladung und dank des eingebauten Mikrofons mit Echo- und Geräuschunterdrückung kann man mit ihm telefonieren – was man vom JBL Flip 6 ohne Mikrofon zum Beispiel nicht behaupten kann. Er gehört auf jeden Fall auf die Outdoor-Wunschliste.



Nur gibt es ein Problem. Derzeit ist der Cleer Audio Scene nicht in Deutschland erhältlich. Die einzige Möglichkeit ist, ihn via Amazon USA (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu bestellen, was dich einen höheren Versand und einige Tage Warterei extra kostet. Aber das ist es wert, versprochen.

(Image credit: JBL)

Der JBL Flip 6 beschränkt sich auf das Wesentliche und macht alles richtig. Er ist robust, tragbar, supereinfach zu bedienen, klingt hervorragend für sein Geld und kann mit bis zu 100 anderen JBL-Lautsprechern gleichzeitig gekoppelt werden (mit JBLs raffinierter PartyBoost-Technologie), um die Lautstärke zu erhöhen.

Extras wie Sprachassistenten oder Wi-Fi-Konnektivität oder sogar einen 3,5-mm-AUX-Eingang wirst du nicht finden, aber der Flip 6 klingt so gut, dass du sie nicht vermissen wirst. Seine ausgewogene Audioleistung ist weitaus kraftvoller, als du es von einem Lautsprecher dieser Größe erwarten würdest, und obwohl die Höhen bei höheren Lautstärken etwas hart klingen können, erhältst du bei diesem Pegel jede Menge Klarheit und Details.

Die 12-stündige Akkulaufzeit und die Wasser- und Staubresistenz machen ihn zum idealen Begleiter für den Pool oder den Strand. Außerdem ist er in einer Reihe von auffälligen Farben erhältlich. Wie schon der JBL Flip 5 ist der Flip 6 der ideale Lautsprecher für alle, die ihre Musik einfach nur laut aufdrehen, sich zurücklehnen und genießen wollen - egal, ob du sie zu Hause oder an deinem Swimming Pool hörst.