Android: Dein Smartphone blendet dich endlich nicht mehr im Dunkeln

Wir sind noch weit davon entfernt, echte Neuigkeiten über Android 14 von Google zu erfahren, und die Tweaks und Updates für Android 13 sind immer noch in Planung - und eines davon wird verhindern, dass dein Smartphone-Display dich im Dunkeln blendet.

Wie Mishaal Rahman (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via Phandroid (Öffnet sich in einem neuen Tab)) herausgefunden hat, enthält der Code für das nächste Android-Update eine Funktion, die die Lichtverhältnisse in der Umgebung des Smartphones erkennt, auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Wenn du also das nächste Mal dein Smartphone sperrst, an einen Ort gehst, an dem es viel dunkler ist, und es dann wieder entsperrst, wirst du nicht mehr von der vorherigen Helligkeitseinstellung geblendet. Das Smartphone erkennt, dass es sich in einer dunkleren Umgebung befindet und passt die Helligkeit entsprechend an - vorausgesetzt natürlich, du hast die Helligkeit so eingestellt, dass sie sich automatisch anpasst.

"Use a brightness sensor to determine the screen's initial brightness"Test: Use the device in a bright room, turn the screen off, go to a dark room, turn the screen on, see that the screen doesn't start as too bright.https://t.co/r59GQDBWbMMarch 23, 2023 See more

Auf dem Weg

Wenn du ein Pixel Smartphone von Google hast, findest du die Optionen für die Displayhelligkeit im Bereich Bildschirm in den Einstellungen. Im Moment ist diese Funktion allerdings noch nicht aktiviert, sondern nur in der Beta-Version von Android 13 QPR2, die noch nicht allgemein verfügbar ist.

QPR steht für Quarterly Platform Release. Die zusätzliche Option könnte also in den nächsten Monaten mit einem Update für Android 13 erscheinen. Es kann aber auch sein, dass Googles Software-Entwicklungsteam beschließt, diese Option auf Android 14 zu verschieben, das auf der Google IO 2023 im Mai offiziell vorgestellt werden soll.

Hoffen wir, dass sie irgendwann tatsächlich kommt, denn es ist eine nützliche Funktion - das weißt du, wenn du dein Smartphone schon einmal in einer hellen Umgebung (z. B. draußen in der Sonne) gesperrt und dann in einer dunkleren Umgebung (z. B. in einem Kino) wieder entsperrt hast.

Analyse: Die sich ständig verändernden mobilen Betriebssysteme

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wir sind inzwischen sehr vertraut damit, dass Apple, Google, Samsung und andere Smartphone-Hersteller regelmäßig Updates für ihre mobilen Betriebssysteme herausbringen. Diese Updates fügen Funktionen hinzu, beseitigen Fehler und vieles mehr.

Das obige Beispiel zeigt, wie nützlich selbst kleine Änderungen sein können. Damit wird ein echtes Ärgernis behoben, mit dem viele Menschen regelmäßig konfrontiert werden, und es bedeutet, dass Android besser zu nutzen sein wird.

Es zeigt auch, dass es von Vorteil ist, wenn Updates für mobile Betriebssysteme über das ganze Jahr verteilt erscheinen und nicht in einem großen Paket zu einem bestimmten Datum. Bei den iPhones sind wir jetzt bei iOS 16.3 angelangt, und seit der Einführung von iOS 16 im September 2022 hat es viele Verbesserungen gegeben.

Wenn die Helligkeitsfunktion tatsächlich in das nächste Android-Update aufgenommen wird, ist es schwer vorherzusagen, wann dein Smartphone sie erhält - das hängt zum großen Teil vom Hersteller deines Smartphones ab, und Googles Pixel-Geräte werden wie immer zuerst dran sein.