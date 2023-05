AGON by AOC sichert sich Krönung als führende Gaming-Monitor-Marke

AGON by AOC (Öffnet sich in einem neuen Tab), die Marke für performante Gaming-Monitore und grandioses Gaming-Zubehör, kann künftig voller Stolz behaupten, die Position als führender Hersteller für Gaming-Monitore inne zu haben.

Dieser Titel geht aus dem IDC Quarterly Gaming Tracker Report für das vierte Quartal des Jahres 2022 hervor.

Fortschrittliche Technologien wie MiniLEDs, DisplayHDR 1400 sowie eine außergewöhnliche Leistung und Bildwiederholraten von bis zu 360 Hz überzeugen die Jury und sorgen dafür, dass AGON by AOC die Konkurrenz hinter sich lässt.

Im vergangenen Jahr konnte der bereits unter Gamern heißbegehrte Hersteller seine Position als einer der führenden Hersteller mit AGON-Monitoren der 5. Generation manifestieren. Und diese Anstrengungen und tollen Produktergebnisse wurden nun mit einer weiteren Auszeichnung gekürt.

AGON by AOC erfreut sich einem breiten Angebot an Gaming-Monitoren und -Zubehör und auch 2023 darf man gespannt darauf sein, welche Neuheiten der Hersteller noch in petto hat.

Zurecht die Nummer Eins? Wenn es nach IDC und etwaigen Fans geht auf alle Fälle! (Image credit: AGON by AOC)

Die Monitore von AOC Gaming überzeugen ohnehin schon seit Jahren sowohl Profis als auch Gelegenheitsspieler durch eine breite Palette an preisgünstigen und performanten sowie höherpreisigen, umso atemberaubenderen Modellen.

Für jeden Topf der passende Deckel scheint hier die Devise. Und so erfreut sich Mainstream- wie Profi-Gamer, eSportler wie Feierabendzocker an den Produkten von AOC.

Und auch ich hatte schon den ein oder anderen AOC-Monitor in privater oder beruflicher Nutzung und kann mich dem Urteil deswegen nur anschließen! Hochwertiges Design macht Sie zum Blickfang und wertet so ziemlich jedes Setup auf. Im Hinblick auf Performance wurde ich bisher aber auch noch nie von (AGON by) AOC enttäuscht.

Selbst die preisgünstigen Monitore begeistern trotz Full-oder QHD-Auflösung mit flotter Reaktionszeit und toller Bildfrequenz. Egal ob man sich also für eine der teureren, stylischen AGON by AOC-Varianten oder aber eine preisgünstigere Alternative des Herstellers entscheidet – so ziemlich jeder dürfte seine Freude bei MOBAs, FPS-Titeln und AAA-Abenteuern mit einem Bildschirm von AOC haben!

