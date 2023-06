Nanoleaf 4D: Günstiges Upgrade im Ambilight-Stil mit kleinem Wermutstropfen

Seit Philips mit der Ambilight-Beleuchtung für Furore sorgte, versuchten viele Konkurrenten, mit preisgünstigen Alternativen, an die Vorlage heranzureichen – Spoiler: Nur die wenigsten haben es ansatzweise geschafft ...

Nanoleaf schickt allerdings alsbald das 4D Kit in den Ring, welches es tatsächlich mit der Philips-Konkurrenz aufnehmen könnte – zumindest wenn du dich nicht an einem kleinen Nachteil störst.

Wie auch das System rund um die Philips Hue Play HDMI Sync Box oder aber die Govee Flow-Alternative passt sich die Nanoleaf-Lösung an Farben von Film oder Fernsehsendung an, die gerade konsumiert wird, und intensiviert so das immersive Vergnügen. Während Hue allerdings auf einen HDMI-Passthrough zurückgreift, werden Bildinhalte vom Nanoleaf 4D Kit mittels Kamera registriert und entsprechend verarbeitet.

Folgerichtig musst du also zur Nutzung des 4D eine Kamera am TV-Display montieren – nur so können die Farben nämlich korrekt erfasst und mittels Hintergrundlichtern dargestellt werden. Weiterer Problempunkt: Kurze Delays sind hier nicht auszuschließen. Und da wir bisher keine Chance hatten, das Nanoleaf 4D Kit direkt auszuprobieren, würde ich vorerst suggerieren, dass es sich um eine leicht ineffizientere Lösung im Vergleich zu Philips Hue handelt.

Nicht vorenthalten will ich dir aber die etwaigen Vorteile, die das Nanoleaf Kit mit sich bringen könnte. Und diese starten und enden sicher nicht beim Preis allein ...

Die Kamera-Pflicht dürfte einige Interessenten einer kostengünstigen Ambilight-Alternative sicher abschrecken. (Image credit: Nanoleaf)

Neben zahlreichen Modi und Einstellungsoptionen für die Hintergrundbeleuchtung – von 1D (einfarbig) bis 4D (Ambilight-ähnlich) – bietet dir Nanoleaf nämlich auch die Synchronisationsmöglichkeit mit der Auswahl aus mehr als 50 weiteren Produkten des Sortiments an. Raumfüllende Lichtshows mit entsprechenden Paneelen, Glühbirnen oder Leisten sind so schon einmal garantiert!

Im 4D-Kit sind neben der Kamera übrigens auch der Lighstrip, ein Controller sowie eine Kamerahalterung und ein magnetischer Sichtschutz enthalten (Privatsphäre gesichert!).

Das überzeugendste Argument für den Erwerb von Nanoleafs 4D Kit dürfte aber zweifelsfrei der Preis sein. Je nach Lightstrip-Länge mag dieser zwar variieren, für 65 Zoll ist ein Preispunkt von etwa 100 Euro aber überaus fair. Und auch die 85-Zoll-Variante dürfte mit 120-130 Euro so einige Interessenten auf sich ziehen.

Neugierig geworden? Dann belese dich doch auf der offiziellen Seite oder sichere dir schon ab dem 27. Juni, in der Vorbestellungs-Phase des 4D Kits, ein erstes Exemplar.

Mehr Schein als Sein oder ernstzunehmende Konkurrenz?

Philips bietet die Ambilight-Lösung natürlich auch fest verarbeitet an. Und mit aktualisierter Technik ist der Philips OLED+908 so ein heißer Anwärter für die beste TV-Neuheit in 2023. (Image credit: Philips)

Ambilight spaltet die TV-Gemeinde in zweierlei Lager – entweder man liebt es oder man versteht den Hype um ein paar (stromfressende) Hintergrundlampen kaum. Und ja, sicher ist das Ambilight-System zu gewissen Teilen eher Effekthascherei statt irgendetwas anderes. Nichtsdestotrotz muss aber auch ich gestehen, dass Ambilight zweifelsfrei zu Immersion oder Dramatik bei Film wie Videospiel beitragen kann.

Weil ich mit dieser Meinung sicher nicht allein stehe und die Fangemeinde weiter wächst, gibt es ja auch die bekannten und neuen Alternativen. Und das ist auch gut so! Denn nicht jeder ist bereit, seinen ohnehin teuren TV mit einem kostenintensiven Ambilight-Kit zu ergänzen, wenn es doch auch günstiger geht ...

Das Nanoleaf 4D Kit könnte diesbezüglich eine spannende Ergänzung sein, deren Erfolg ich aber noch nicht prophezeien und genauso wenig ausschlagen will. Es wird sich schlichtweg zeigen müssen, ob die Kamera als störendes Kriterium oder vernachlässigbares Extra von Nutzern empfunden wird. Und es wird sich auch zeigen müssen, ob Nanoleaf für ein Drittel des Preises ähnliche Qualität bieten kann wie Philips.

Ich bleibe jedenfalls gespannt und freue mich auf einen neuen Mitbewerber im Segment!

Suchst du hingegen noch immer nach dem lohnenswertesten TV-Upgrade – egal ob nun mit oder ohne Ambilight – dürfte sich auch immer mal wieder ein Blick in unseren Kaufratgeber für die besten TVs im Jahr 2023 rentieren.