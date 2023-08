SoundPEATS RunFree im Test: Die würdigen Nachfolger

Gutscheincode (Image credit: Michael Winkel) Du willst gute und günstige Sportkopfhörer? Dann spare bis zum 20. August 5% mit dem Gutscheincode GQ6XZKXC bei Bestellung der SoundPEATS RunFree via Amazon.

Vergangen März hatten wir die SoundPEATS RunFree Lite auf unserem Test-Schreibtisch. Leider waren diese Sportkopfhörer das erste Produkt des chinesischen Audiounternehmens, das einen eher durchwachsenen Eindruck bei uns hinterließ. Das lag unter anderem an der doch eher schlechten Klangqualität und einem Tragekomfort, der zwar gemütlich, aber eben nicht zweckmäßig gewesen ist. Allerdings lagen die RunFree Lite preislich bei nicht mal 40 Euro. "Was soll man da auch erwarten?", stellte ich im Nachhinein fest.



Mit den Nachfolgern, den RunFree (ja, man hat einfach das Lite aus dem Namen gestrichen), verspricht SoundPEATS Verbesserungen. Und tatsächlich muss ich zugeben, dass sie eine deutliche Optimierung gegenüber ihrer Vorgänger darstellen. Die beiden größten negativen Faktoren der RunFree Lite scheinen bei ihrem jüngeren Geschwisterchen wie weggeblasen.



Wie auch bei den RunFree Lite fällt der Lieferumfang der RunFree knapp aus. Neben der Sportkopfhörer selbst gibt es nur ein kurzes USB-C-Kabel und die übliche Gebrauchsanweisung. Ein Stofftäschchen gibt es bei dem neueren Modell leider wieder nicht. Das ist schade, da sie preislich gut 20 Euro teurer als ihre Vorgänger sind. Ein Beinbruch ist das trotzdem nicht.

Das neue Design kann sich sehen lassen und ich kann nicht anders als SoundPEATS dafür zu loben. Das größte Problem an den RunFree Lite war unter anderem die Verteilung des Gewichts. Damit der Klang wirklich perfekt ankam, mussten sie waagerecht aufliegen. Da sie im hinteren Bereich aber ein bisschen zu schwer wurden und der vordere Bereich an den Hörern auch nicht sonderlich fest saß, rutschten sie immer in eine leichte Diagonale. Dadurch waren die Kopfhörer leider nie genau über meinem Ohr und der Klang der Musik ist nie richtig angekommen. Die neuen RunFree haben dieses Problem nicht, da SoundPEATS meiste Gewicht nun auf die Hörer verteilt hat. So rutschen sie nicht und bleiben da, wo sie sein sollen.



Das Design ist eine ordentliche Verbesserung, aber ein paar Dinge sind trotzdem nicht optimal. Um die Bedienelemente zu betätigen muss man schon recht kräftig drücken und sie sind beim Tragen der Kopfhörer tatsächlich umständlich zu erreichen – vor allem während des Workouts. Außerdem befindet sich der USB-C-Anschluss direkt unter einem der Hörer. Dahinter (Also dort, wo die Bedienelemente sind, nur eben auf der anderen Seite) wäre eine viel clevere Lösung gewesen. So muss man das Kabel immer am linken Hörer vorbeifummeln. Auch die Akkulaufzeit ist mit 14 Stunden etwa drei Stunden weniger als beim Vorgängermodell. Immerhin besitzen sie ebenfalls Multipoint Pairing – eine nach wie vor seltene Funktion für SoundPEATS-Kopfhörer.



Klanglich sind die RunFree eine massive Steigerung gegenüber der RunFree Lite. Während die Vorgänger vor allem ein Problem mit dem Klangvolumen und der Fülle haben und dadurch sehr flach klingen, harmonieren Mitten, Treble und Bass bei den RunFree um ein Vielfaches besser miteinander. Hier muss man fairerweise aber erwähnen, dass es sich dennoch um erschwingliche Sportkopfhörer handelt. Ein audiophiles Erlebnis wie bei den Sony WF-1000XM5 oder den Bose QuietComfort Earbuds 2 wirst du hier auf jeden Fall nicht haben. Aber wer will das schon, wenn er einfach nur etwas Musik zum Sport braucht? Irgendwelche Musik ist schließlich besser als gar keine Musik.



SoundPEATS RunFree: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 59,99€

59,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Schwarz

Die SoundPEATS RunFree sind ab sofort via Amazon zu einem Preis von 59,99€ erhältlich. Preislich liegen sie somit ein Stückchen über ihren Vorgängern, den SoundPEATS RunFree Lite. Dennoch sind sie dank der verbesserten Klangqualität und der optimierten Passform die viel bessere Investition.



Mit dem Gutscheincode GQ6XZKXC kannst du übrigens bis zum 20. August 5% beim Kauf der SoundPEATS RunFree via Amazon sparen. Gute Sportkopfhörer waren noch nie so günstig.

SoundPEATS RunFree: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Treiber 16,2mm ANC Nein Akkulaufzeit 14 Stunden Gewicht 31g Konnektivität Bluetooth 5.3, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 20kHz Wasserschutz IPX4 Andere Funktionen SoundPEATS App, Multipoint-Verbindung

Sollte ich die SoundPEATS RunFree kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen App mit Equalizer, Pause- und Skin-Funktion, Gaming-Modus und noch vieles mehr. ★★★★☆ Klangqualität Klanglich sind die RunFree eine deutliche Verbesserungen gegenüber ihrer Vorgänger ★★★★☆ Design Ein perfekter, lockerer und gleichzeitig fester Sitz, der für viele Workouts geeignet ist. ★★★★☆ Mehrwert Durch die Optimierungen im Design und der Klangqualität, lohnen sich die RunFree für jeden, der erschwingliche Sportkopfhörer sucht. ★★★★★

Kaufe die SoundPEATS RunFree, wenn...

...du günstige Sportkopfhörer möchtest.

Die SoundPEATS RunFree sind sehr erschwinglich und lohnen sich absolut, wenn dein Budget eher klein ausfällt.

...du nach einer hohen Akkulaufzeit suchst.

Zwar konnten ihre Vorgänger drei Stunden mehr bieten, aber mit 14 Stunden bist du trotzdem gut bedient, um bei vielen deiner Workouts Musik zu hören.

...du deine Endgeräte jederzeit wechseln möchtest.

Obwohl es für SoundPEATS-Kopfhörer eher selten ist, bieten die RunFree Mulitpoint-Pairing. Somit kannst du ganz einfach von Smartphone zu Laptop und wieder zurück wechseln.

Kaufe die SoundPEATS RunFree Lite nicht, wenn...

...du mehr Geld ausgeben kannst.

Sportkopfhörer gibt es wie Sand am Meer und wenn du in der Lage bist, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen, findest du viele hochwertigere Alternativen

...du leicht erreichbare Bedienelemente möchtest.

Wenn man die SoundPEATS RunFree trägt, können die Bedienelemente etwas schwer zu erreichen sein – vor allem, wenn du Sport dabei treibst.

...du keinen Nackenbügel willst.

Wenn du du einen Nackenbügel als störend während deines Workouts empfindest, solltest du dich lieber nach Earbuds umsehen.

Auch interessant...

Swipe to scroll horizontally SoundPEATS RunFree SoundPEATS Air3 Deluxe HS SoundPEATS Capsule3 Pro Preis 59,99€ 52,99€ 69,99€ Treiber 16,2mm 14,2mm 12mm ANC Nein Nein Ja Akkulaufzeit 14 Stunden 5 Stunden (Earbuds), 15 Stunden (Ladecase) 8 Stunden (Earbuds), 52 Stunden (Ladecase) Gewicht 31g 4g (pro Bud), 36g (mit Ladecase) 5g (pro Bud) Konnektivität Bluetooth 5.3, USB-C Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 5.3, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 20kHz 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) Wasserschutz IPX4 IPX4 IPX4 Andere Funktionen SoundPEATS App, MultiPoint-Verbindung SoundPEATS App SoundPEATS App

SoundPEATS Air3 Deluxe HS

Die Half In Ears des chinesischen Audiospezialisten SoundPEATS sind eine aufpolierte Version der Air3-Kopfhörer, die bereits bei unseren Tests sehr gut abgeschnitten haben. Die Deluxe HS bieten einige Upgrades, die sich vor allem im Klang bemerkbar machen, wodurch sie eine erstklassige AirPods-Alternative sind.

SoundPEATS Capsule3 Pro

Mit den Capsule3 Pro hat der chinesische Audiospezialist mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Hier verschmelzen gute Klangqualität, erstklassige Funktionen und ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu den idealen Kopfhörern fürs kleine Budget.

So habe ich die SoundPEATS RunFree getestet

Für etwa zwei Wochen getestet

Primärer Nutzen während des Workouts, aber auch im Büro und zu Hause

Musikhören lief hauptsächlich über YouTube Music auf einem Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Um die SoundPEATS RunFree zu testen, habe ich sie im Rahmen meiner normalen Sportroutine verwendet – ich habe Musik über Bluetooth von meinem Handy gehört, während ich im Wald gejoggt bin oder gearbeitet habe.

Auch habe ich sie auch mit einem Laptop gekoppelt, um das Multi-Point-Pairing zu testen, welches flott und ohne Probleme funktioniert. Neben des Streamings von Titeln aus YouTube Music habe ich auch Podcasts via Podigee gehört und heruntergeladene Videos angeschaut.

Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen.