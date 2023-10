Dead Island 2 erhält im kommenden Monat seine erste Story-Erweiterung

Nach Release im April 2023 wird Dead Island 2 nun am 2. November endlich seine erste größere Story-Erweiterung erhalten ... und eine zweite hiervon ist bereits in Arbeit und soll 2024 folgen!

Die kommende Erweiterung, Haus, will durch eine völlig neue Geschichte begeistern, in welcher ein Todeskult im Mittelpunkt steht, den es zu untersuchen gilt, während selbiger verzweifelt um das Überleben der Zombokaplyse in Malibu kämpft. Deep Silver beschreibt die Erweiterung hierbei vielversprechend als "Psycho-Horror-Traumlandschaft" und gibt damit schon einmal einen eindringlichen Ton vor, während spannungsgeladene Stunden in Aussicht stehen.

Neben der neuen Geschichte wird Haus auch das Waffenarsenal um eine explodierende Armbrust aufmotzen, während acht neue Fertigkeitskarten auf den Einsatz im Spiel warten. Genauere Infos zu Überlebenswerkzeugen sowie Fertigkeitskarten sind noch nicht bekannt, die Suche ist also gänzlich dir selbst überlassen.

Aber das war es noch nicht: Denn eine zweite Story-Erweiterung ist ebenfalls in Arbeit und soll 2024 einmal mehr für Interesse an Dead Island 2 garantieren. Neben Haus steht demnach SOLA Festival im zweiten Quartal 2024 auf dem Programm (ein genaues Veröffentlichungsdatum blieb bisher aber noch aus). Vage war zwischenzeitlich mal von "Frühsommer" die Rede, weswegen wir im Zeitraum zwischen Juni und Juli besonders achtsam sein sollten ...

Obwohl wir nicht genau wissen, was uns in dieser Erweiterung erwartet, heißt es in der Beschreibung, die Deep Silver bei der ursprünglichen Ankündigung der beiden Story-Erweiterungen zur Verfügung gestellt hat: "Willkommen beim SOLA-Festival, bei dem die Partygänger von L.A. ihren Weg zur Ekstase grün waschen und den Planeten retten können, ein Rave nach dem anderen. Also typisch L.A! SOLA Festival, wird im 2. Quartal 2024 starten."

Schön ist es in jedem Fall, dass die Erweiterung uns nicht so eine elendig lange Warterei wie das Hautspiel selbst aufzwingt. Und nach einer sehr soliden Fortsetzung bin ich schon gespannt darauf, was Deep Silver hier als nächstes aus dem Survival-Horror-Hut zaubert!

Wenn du dir die Zeit vertreiben willst, bis Dead Island 2 in ein paar Wochen erweitert wird, dann wirf doch mal wieder einen Blick ins PS Plus-Sortiment. Denn passend zum Oktober dreht sich hier in den nächsten Wochen alles um Grusel, Spannung und eine gute Portion Horror-Games.