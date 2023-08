Dark and Darker endlich im Early Access ... in einem Store, den keiner kennt!

Endlich ist es so weit – nach einem Wirrwarr von rechtlichen Auseinandersetzungen und nervenaufreibenden Verzögerungen bahnt sich "Dark and Darker" seinen Weg in den Early Access.

Doch halte noch kurz ein! Denn wer nun hektisch nach dem Spiel auf Steam sucht, wird überrascht feststellen, dass es sich dort (noch) nicht befindet. Die Entwickler von Ironmace Games haben sich nämlich für einen unkonventionellen Weg entschieden und ihren eigenen Launcher namens "Blacksmith" geschmiedet, um das Spiel in die Hände der hungrigen Spieler-Community zu geben – wenn auch vorerst nur in der Form einer Early Access-Version.

Die Anfänge dieses mittelalterlichen Plünderungsabenteuers waren jedenfalls schon einmal äußerst vielversprechend, wo doch schon die Demoversion im Rahmen des Steam Next Fests zu Beginn des Jahres das Licht der Welt erblickte und hier prompt an Beliebtheit gewann. Seither war aber nicht alles so rosig ...

Der Hauptgrund dafür? Klagen des südkoreanischen Spieleentwicklers Nexon. Dieser erhob Anschuldigung, Ironmace Games habe ihr Werk mithilfe von gestohlenen Codes auf die Beine gestellt – ein Vorwurf, der eine Razzia in den Büros von Ironmace Games durch die Behörden zur Folge hatte. Ursprünglich hieß es, ehemalige Nexon-Mitarbeiter, die nun bei Ironmace Games tätig sind, hätten einen Teil des Codes im Gepäck gehabt, nachdem sie die Tore bei Nexon hinter sich gelassen hatten. Ironmace Games beteuerte jedoch, dass die Durchsuchung keinerlei Beweise ans Licht gebracht habe, wie seinerzeit auch von NME berichtet wurde.

Ein Schlagabtausch aus juristischen Manövern folgte, wobei Nexon eine Verfügung erwirkte, die dazu führte, dass das Spiel von Steam verschwand. Dies hatte wiederum Verzögerungen zur Folge, die den ursprünglich für das Frühjahr geplanten Early Access ins Wanken brachten. Hoffen wir indessen, dass Ironmace diese stürmischen Zeiten fortan hinter sich lassen darf!

In Dark and Darker schlüpfst du übrigens in die Stiefel eines Plünderers, der in Viererteams Dungeons durchstreift, um Beute einzusacken. Doch natürlich ist die Aufgabe längst nicht so plump und einfach, wie sie zunächst scheint. Um dich herum schrumpft nämlich fortwährend eine Sicherheitszone und verlangt dir fortlaufend ein hohes Maß an Überlebenskreativität ab, um gegen andere Teams und sonstige Widrigkeiten zu bestehen. Ein Mix aus extravagantem Beutezug und fantasievoller Battle-Royale-Action also.

Wenn auch dich das Konzept anspricht und du kein Problem damit hast, auf den hauseigenen Store zu setzen, dann kannst du den Titel ab heute in der Standard-Edition erwerben. Diese enthält das gesamte Spiel und gewährt Zugang zum Early Access. Wer Entwickler noch einen Ticken mehr unterstützen möchte, der kann aber natürlich auch zur Founder's Edition-Variante greifen, die neben dem genannten Testzugang auch noch eine Reihe von kosmetischen Extras in Aussicht stellt.

Und was ist jetzt mit Steam? Wie Ironmace Games klargestellt hat, wird natürlich auch der Store-Riese auf dem PC keinesfalls übergangen. Fortan müssen wir uns also nicht länger fragen, ob der Titel auf Steam erscheint, sondern lediglich wann es so weit sein wird.

Solltest du dich von Steam nicht abwenden wollen, warten ja aber auch jetzt schon abertausende Alternativen in der Valve-Bibliothek auf deine Spielbereitschaft.