Xbox-Spieler können ihren Controllern bald Tastaturtasten zuweisen

Microsoft experimentiert mit der Belegung von Tastaturtasten auf der Xbox Series X, die derzeit in der Beta-Version für Xbox Insider-Mitglieder verfügbar ist. Diese Möglichkeit, Tastaturtasten und -kombinationen den Controllertasten zuzuordnen, wäre ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit und Vielseitigkeit auf der Plattform. Wie in den Xbox Insider Alpha Patch Notes angekündigt, ist die Funktion derzeit auf den Xbox Adaptive Controller und den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 beschränkt. Es ist noch nicht bekannt, ob diese Funktion auch für Nutzer mit dem Standard Xbox Wireless Controller verfügbar sein wird.

Im vollständigen Post wird erklärt, wie Xbox Insider die neue Funktion nutzen können: "Um loszulegen, öffne die Xbox Zubehör-App > Konfigurieren > erstelle ein neues Profil oder bearbeite ein bestehendes > wähle eine Taste aus, die du zuordnen möchtest > wähle Primäre oder Umschalttaste > und gehe dann auf die Registerkarte 'Neue Taste'". Allerdings stehen dir noch nicht alle Tastaturbefehle und Tastenkombinationen zur Verfügung. "Du kannst eine bestimmte Controllertaste nur einer einzigen Taste zuordnen, zusammen mit einer beliebigen Kombination von Modifikatortasten (Win, Shift, Strg, Alt). Du kannst zum Beispiel Strg+Alt+W zuordnen, aber nicht Strg+Alt+W+E".

Wie von einer Funktion in der Beta-Phase zu erwarten, ist die Unterstützung für Tastatureingaben noch begrenzt und spielabhängig. Eine vollständige Liste gibt es ebenfalls noch nicht, aber das könnte sich mit der Zeit ändern. Es wird berichtet, dass einige Titel auf der Oberfläche mit einem "Trial"-Tag versehen sind, wenn die Funktion zwar angekündigt ist, aber noch nicht angeboten wird. Auch die Schaltfläche "Mehr erfahren" funktioniert derzeit nicht, aber auch das könnte in den nächsten Tagen behoben werden.

Es bleibt abzuwarten, wie einige der besten Xbox Series X Spiele von der Möglichkeit profitieren werden, Tastenkombinationen zu verwenden. Je nachdem, ob diese Funktion veröffentlicht und auf der Plattform unterstützt wird, wird sich die Art und Weise, wie Nutzer in Zukunft mit Spielen interagieren können, verändern.

