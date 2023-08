THQ Nordic kündigt unerwartet Fortsetzung des ARPG-Geheimtipps Titan Quest an!

Da staunen APRG-Fans: Titan Quest 2 hat jüngst seinen großen Auftritt erlebt und THQ Nordic macht sich fast zwei Jahrzehnte nach dem ersten Spiel bereit, die Serie mit einem epischen Nachfolger wiederzubeleben. Die langersehnte, fast schon in Vergessenheit geratene Ankündigung sorgte für gewaltige Vorfreude, der Fans Diablo-ähnlicher ARPG in Furore versetzte.

Es ist wahrlich ein "Auferstehungsmoment" für Titan Quest, denn die Fortsetzung scheint alles, was das erste Spiel großartig gemacht hat, zu einem noch intensiveren Spielerlebnis zu vereinen. Das Ganze wird natürlich mit dem fantastischen Glanz eines Next-Gen-Spiels überzogen – ein Traum für all jene, die sich nach einer modernen Interpretation des mythologischen Abenteuers sehnten.

Der zugehörige Cinematic-Trailer nimmt uns mit auf eine visuelle Reise, die aus demselben Stoff geschaffen ist, der bereits die Zwischensequenzen und Cinematics des ersten Teils so eindrucksvoll gemacht hat. Dabei wird die Geschichte um Sparta und die Schicksalsgemeinschaft in den Mittelpunkt gerückt. Der Trailer – und höchstwahrscheinlich auch das Spiel selbst – dreht sich um "das Schicksal, wer es beeinflusst, wie es verändert werden kann und was es für die Figuren in der griechischen Mythologie bedeutet."

Doch ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Schau dir den atemberaubenden Cinematic-Trailer am besten selbst einmal an und lass dich somit schon einmal für den kommenden Release anheizen:

Ein schöner Vorgeschmack ohne jeden Zweifel, Gameplay ließ die Vorstellung von Titan Quest 2 allerdings missen. Als kleiner Trost offenbarten aber zumindest einige Vertreter des Spiels eine Handvoll spannender Informationen zum mythologischen Action-Rollenspiel.

Kurz gesagt, wurde bestätigt, dass Titan Quest 2 wie das erste Spiel ein Top-Down-Action-RPG sein wird, das mehr sinnvolle wie taktische Kämpfe bietet. THQ Nordic möchte nicht, dass es ein pures "Klickfest" wird. Und auch die herausragende Methode der Charaktererstellung wie -individualisierung aus dem ersten Spiel wird beibehalten. Dementsprechend dürfen wir uns vorsichtig wieder auf mehrere Meisterschaften freuen, die nach Wunsch kombinierbar sind, um eine Klasse ganz nach individuellen Vorzügen und Spielvorstellungen zu kreieren. Kehrseite: Natürlich werden auch deine Feinde es dir gleich tun und dich somit in der Konfrontation auf die ein oder andere Belastungsprobe stellen.

THQ Nordic verspricht weiterhin "sinnvolle Beute", die zufriedenstellend ist und bei der es nicht nur darum geht, Werte zu vergleichen. Jeder Gegenstand hat eine Funktion, und für jede Charakterklasse gibt es eine Fülle von Waffen, mit denen du experimentieren kannst, um die perfekte Option für dich zu finden. Waffen können durch Crafting und Suche nach entsprechenden Ressourcen aufgewertet werden - und selbst die einfachsten Waffen haben das Potenzial, legendäre Ausrüstung zu werden.

Während das Spiel mit dem altgriechischen Schauplatz und dem mythologischen Hintergrund auf vertrautes Terrain zurückkehrt, verspricht THQ Nordic eine handgefertigte Welt voller Anmut, weitläufiger Ausblicke, detailverliebter Landschaften, geheimer Bereiche und einer Betonung von Vertikalität, während ein Tag-Nacht-Zyklus die Atmosphäre der Schauplätze auf ein neues Niveau hebt.

Und natürlich kann auch Titan Quest 2 auf Wunsch allein oder aber mit Freunden im Online-Koop genossen werden, wo eine abgerundete Palette an Meisterschaften wie auch Fähigkeiten spielentscheidend sein dürfte.

Da sich Titan Quest 2 noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, gibt es leider kein Veröffentlichungszeitfenster. THQ Nordic hat allerdings angekündigt, dass wir "in den nächsten Monaten mehr hören und sehen werden" – inklusive Gameplay!

Titan Quest 2 wird für PC (ab sofort auf die Wunschliste setzen), PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wird es einen Platz auf unserer Liste der besten RPGs finden? Wir bleiben vorfreudig gespannt!