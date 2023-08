Star Wars Jedi: Survivor erscheint dank Community-Bemühungen für nachträglich für PS4 und Xbox One

Wie aus dem Q1 2024 Earnings Call hervorgangen ist, wird Star Wars Jedi: Survivor nachträglich noch seinen Weg auf die Last-Gen-Konsolen finden.

In einer erfreulichen Wendung der Ereignisse können nun also auch Old-Gen-Besitzer sich auf den Titel für eine PS4 oder aber Xbox One freuen, wo er doch noch "im Laufe des kommenden Jahres" hierfür erscheinen wird, wie CEO Andrew Wilson während des Earning Calls erklärte.

"Star Wars Jedi: Survivor ist pures Blockbuster-Entertainment, das in einer zeitlosen, kulturbestimmenden IP verwurzelt ist", so Wilson.

"Unser Team bei Respawn ist stolz darauf, dass eben dieser Titel von Kritikern gelobt wurde und kommerziell erfolgreich ist. Millionen von Spielern haben sich bereits mit dem Spiel beschäftigt, was es zu einem der größten Ereignisse der Star Wars Galaxie im Jahr 2023 macht."

Ein zugegebenermaßen brillanter Schachzug von EA, Star Wars Jedi: Survivor in Anbetracht des offensichtlichen Erfolgs nun also auch für weitere Plattformen bereitzustellen.

In Anbetracht der Debatte rund um die Old-Gen, welche die vermeintliche Entwicklung aufwendigerer Titel ausbremst, ist es heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass ein Spiel für inzwischen betagtere Hardware von Microsoft oder Sony erscheint. Wenn sich, wie in diesem Fall, ein Entwickler aber im Nachhinein entscheidet gezielt Ressourcen für einen Port bereitzustellen, ist das ein Umstand, von dem die Branche natürlich nur gewinnen kann.

Ich möchte mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass Survivor auch auf einer PS4 oder Xbox One ähnlich performant wie auf den neueren Alternativen performen wird, bin aber guter Dinge, dass so auch Last-Gen-Besitzer in den Genuss eines fantastischen Abenteuers gelangen.

Und einen gewissen Teil hat hierzu zweifelsohne auch die rege Nachfrage der Community beigetragen: "Dank der Stärke dieses legendären Franchise wie auch der Nachfrage der Community hat sich unser Entwicklerteam dazu verpflichtet, das Jedi-Erlebnis nun auch auf PS4 und Xbox One zu bringen", so Wilson. Weiter heißt es: "Wir werden uns die Leidenschaft der Community zunutze machen und die Schlüsselmomente des Franchise nutzen, um dieses unglaubliche Spiel weiter voranzubringen."

Survivor war bei seiner Erstveröffentlichung ein echter Renner und jenseits von FIFA 23 wohl einer der Hauptgründe für die rekordverdächtigen Einnahmen des Publishers EA im ersten Quartal. Entsprechend ist auch EA zuversichtlich, dass dies der richtige Schritt sei.

"Basierend auf der Stärke des geistigen Eigentums, dem fesselnden Gameplay und den neuen Möglichkeiten, den Titel den Spielern näherzubringen, wird Star Wars Jedi: Survivor auch weiterhin langfristigen Wert liefern", sagte CFO Stuart Canfield während der gleichen Telefonkonferenz.

Du willst nicht warten? Dann kannst du dich auch schon heute ins jüngste Abenteuer von Cal Kestis auf PS5, Xbox Series X oder dem PC stürzen. Suchst du hingegen noch nach passenden Alternativen zum Weltraum-Abenteuer, findest du womöglich in unserer Bestenliste für die PlayStation 5 oder aber die Xbox Series noch den passenden Zeitvertreib für das nahende Wochenende.