Skull Island: Rise of Kong sorgt bei Spielern mit seinem Grafikstil für Empörung

Skull Island: Rise of Kong erntet aktuell im Internet heftige Kritik, nachdem Spieler die "PS1-gleiche Optik" entlang erster Ingame-Screenshots begutachten 'durften'.

Im kommenden Action-Adventure schlüpft die Fangemeinde in die Rolle von King Kong, der sich auf den Kriegspfad begibt, um seine gefallenen Eltern zu rächen und das Alpha-Raubtier Gaw zu überwältigen. Wer selbst einmal in die Rolle des Dschungelkönigs schlüpfen mag, der kann das seit gestern, dem 17. Oktober, für 39,99 Euro auf PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC oder gar der Nintendo Switch tun.

Die Kehrseite: Wirklich toll sieht das (selbst für Switch-Verhältnisse) nicht wirklich aus.

Was von Publisher GameMill Entertainment noch auf der Steam-Seite als "aufregendes Third-Person-Action-Adventure-Spiel ... das es dir ermöglicht, die Ursprünge des verwaisten Kong zu erleben, während er sich vom jungen Kong zum ausgewachsenen König von Skull Island verwandelt", betitelt wird, fällt im allgemeinen Konsens der Fans leider aufgrund katastrophaler Optik auf den ersten Blick schon einmal direkt durch.

Actual cutsceneDO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNcOctober 16, 2023 See more

Infolge einer Vielzahl von Tweets macht sich die Community infolgedessen über extrem minderwertige Grafik auf PS1-Niveau lustig, die keinesfalls zu einem Titel passen würde, der für moderne Current-Gen-Konsolen bereitgestellt wird. Ein Twitter-Nutzer macht seinem Ärger über die verhunzte Interpretation der King Kong-Vorlage wie folgt Luft: "King Kong hat etwas Besseres verdient als das, was das hier sein soll."

Augenscheinlich müssen Fans also weiterhin auf ein gelungenes King Kong-Spiel warten, wo der letzte Teil (Peter Jackson King Kong: The Official Game of the Movie) doch zuletzt vor satten 18 Jahren, im Jahr 2005, erschien.

Klar, vielleicht verbirgt sich zumindest in Sachen Gameplay ein gelungener Titel hinter Skull Island: Rise of Kong. Ob Spieler aber wirklich bereit sein werden, sich von der Optik nicht direkt vergraulen zu lassen und dem Titel eine Chance zu geben, kann nur die Zeit offenbaren. Einen gefallen hat man sich mit dem Mix aus minderwertiger Optik und hohem Einstiegspreis von 40 Euro im Gegenzug aber sich nicht getan ...

Auch Titel wie Mortal Kombat 1 litten zuletzt unter Kritik der Optik ... zumindest im Hinblick auf die katastrophale Switch-Version. Eine Reihe von Patches soll das im Zuge der nächsten Monate allerdings richten! Und das erste Update hierzu hat das Team von Netherrealm Studios immerhin schon wenige Wochen nach Release bereitgestellt.