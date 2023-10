Mortal Kombat 1: Switch-Patch soll anfänglichen Rückschlägen entgegenwirken und Grafik wie Leistung verbessern

NetherRealm Studios hat das erste größere Update zu Mortal Kombat 1 für die Nintendo Switch-Fassung bereitgestellt. Und damit sollen nun die ersten grafischen wie Leistungsprobleme der Vergangenheit angehören.

Die Switch-Version des neuesten Titels der Serie hat seit Vorabzugang in Form von Pressetestberichten und Community-Feedback einen Kritikhagel einstecken müssen. Spieler waren außer sich, wo die Grafik wie auch Leistung doch nicht annähernd das erhoffte Niveau boten, was selbst noch Mortal Kombat 11 auf der Switch bereithalten konnte.

Als das Spiel am 19. September also offiziell vorgestellt wurde, waren diese Probleme natürlich noch immer vorhanden. Game Director und Serienschöpfer Ed Boon bestätigte jedoch schon kurz nach Release, dass es "auf jeden Fall ein Update" geben würde.

Im Oktober, knapp einen Monat später, ist es jetzt endlich so weit und der erste Switch-Patch erblickt das Licht der Welt. Mit im Gepäck: Eine gute Handvoll Problemlöser gegen Widrigkeiten, mit denen die Spielerschaft zuletzt zu ringen hatte.

Neben optischen und leistungsbezogenen Verbesserungen sowie Stabilitäts- und Fehlerbehebungen hat das Spiel jedoch auch dringend benötigte Anpassungen in puncto Spielbalance wie Lokalisierung erfahren.

Am bemerkenswertesten ist womöglich aber die Tatsache, dass mit dem Update offiziell die erste Staffel von Invasions implementiert wurde – dem Einzelspielermodus des Spiels mit einem Brettspiel im RPG-Stil und Herausforderungen, die in dieser Form zum Start noch nicht verfügbar war. Nicht nur in Sachen Optik und Leistung, sondern auch Umfang ging die Switch-Gemeinde also dürftiger aus – Warner Bros. Games hat sein Versprechen jedoch schnellstmöglich gehalten und ordentlich nachgebessert. Warum nicht gleich so?

Na ja, wie dem auch sei ... Die Patch-Notizen enthalten jedenfalls jenseits davon nicht gerade viele Details. Auf Wunsch hin kannst du aber natürlich gern einen Blick unterhalb riskieren.

Mortal Kombat 1 Nintendo Switch Patch Notes - 11. Oktober 2023

Invasions: Season 1

Änderungen an der Spielbalance

Korrekturen an den Ranglisten

Optische Verbesserungen und allgemeine Fehlerbehebungen

Leistungsverbesserungen

Stabilitätsverbesserungen

Korrekturen der Lokalisierung

Im Test schnitt Mortal Kombat 1 eigentlich recht gut ab und wurde vor allem für das flotte Gameplay, eine tolle Story und seine Auffrischung der nunmehr altbekannten Fighting-Formel gepriesen – zumindest auf PC, Xbox Series und PS5 ...

Nun kann es die Switch-Fassung aber womöglich ja den Vorbildern gleichtun und endlich auch die Nintendo-Community von der Qualität des nächsten großen Kampfkunstturniers mit minimalen Überlebenschancen begeistern – zu hoffen wäre es ...

