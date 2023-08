Retro-Wunder Analogue Pocket erhält limitierte Sonderedition für Genuss der Game-Boy-Sammlung im Dunkeln

Hardware-Hersteller Analogue überrascht Fans plötzlich mit einer neuen Sonderedition des tragbaren Gaming-Geräts namens Analogue Pocket – und eben diese wird schon zeitnah erhältlich sein.

Die Analogue Pocket "Glow in the Dark" Edition bietet dabei genau das, was der Name schon suggeriert. Entsprechend sieht sie dem handlichen Ursprungsgerät, was seinerseits mit Game Boy-Inhalten kompatibel ist, erstaunlich ähnlich, begeistert jedoch mit einem grünen Leuchten, was jede noch so dunkle Gamingumgebung erstrahlen lässt.

Die neue Version des Handhelds wird ab dem 1. September in "hochbegrenzter Stückzahl" zum Preis von 249,99 US-Dollar erhältlich sein, während hingegen der Versand am 5. September in die Wege geleitet wird. Kurzum: Die Wartezeit ist erstaunlich kurz!

Spannend ist im Übrigen auch, dass die Sonderedition hiermit nur unwesentlich teurer ist als das Standardmodell, welches mit etwa 219 US-Dollar zu Buche schlägt. Da der Handheld in Deutschland aber ohnehin nur äußerst kompliziert zu ergattern ist und der Versand entsprechend hoch ausfällt, musst du als deutscher Interessent nicht nur flott sein, sondern auch umso tiefer in die Tasche greifen – vor allem für die Glow-in-the-Dark-Edition.

Zeitgleich könnte das aber auch eine der besten Möglichkeiten sein, sich eine besonders exklusive Variante dieses Retro-Wunders frühzeitig zu sichern!

Der Analogue Pocket ähnelt weiterhin auch der Evercade EXP, einer der besten tragbaren Spielkonsolen, die man kaufen kann, wo er doch für das Abspielen entsprechender Retro-Lieblinge ebenso die entsprechende Spielkassette verlangt. Nix für Fans von Emulation also, sondern nur etwas für Sammler oder solche, die ihre Highlights aus Kindheitstagen noch immer wohlbehalten im Schrank aufbewahren. Konkret ist der Analogue hierbei mit Game Boy, Game Boy Color sowie Game Boy Advance-Titeln vertraut und kann eben diese auf Wunsch hin darstellen.

Der Hersteller verkauft darüber hinaus aber auch einen entsprechenden Adapter, sodass du auf Wunsch hin auch Neo Geo Pocket Color, Atari Lync, TurboGrafx-16 oder gar Game Gear-Titel darstellen kannst – insofern du solche überhaupt besitzen solltest ...

Das beeindruckendste Merkmal für alle Fans von nativem Retro-Charme bleibt wohl aber die Tatsache, dass hier eben keine Emulation stattfindet, sondern alle Spiele auf der Hardware nativ über ein knackiges 3,5-Zoll-LCD-Display dargestellt werden, wobei eine Auflösung von 1600x1440 Pixeln mehr Pixelcharme, Genauigkeit sowie Klarheit als jemals zuvor bereithalten.

Echter Tipp für alle Fans der alten Schule!

