Modern Warfare 3: Activision bestätigt das "bisher größte Zombies-Angebot"

Vor dem Enthüllungsevent von Modern Warfare 3, das am 17. August (also heute) stattfindet, hat Entwickler Activision die Existenz des heiß begehrten Zombie-Modus offiziell bestätigt. Einher geht dies mit der Ankündigung einer Reihe von weiteren Features sowie einem Vorgeschmack auf das, was uns schon in wenigen Stunden bevorsteht.

Die Ankündigungen wurden via Blog-Beitrag publik, welcher versprach, dass ein "neues Kapitel im Modern Warfare-Universum von Call of Duty morgen beginnt". Innerhalb eben jenes Beitrags wurden bereits bestätigte Dinge wiederholt zur Sprache gebracht – so auch die Funktionsweise der neuen "Carry Forward"-Option. Die haben wir bereits in einem separaten Artikel besprochen und sind schon ganz heiß darauf, unseren Progress von Modern Warfare 2 in Form von Ausrüstung in das Folgespiel zu übertragen. Zombies dürfte aber wohl zweifelsohne das größte Highlight des mit Spannung erwarteten MW3s sein!

Der Zombies-Modus in Call of Duty-Spielen ist mittlerweile ein Stammgast in einem so ziemlich jeden CoD-Ableger und eines der liebsten Features der Fans, welches jedoch ausgerechnet in Modern Warfare II eher durch Abwesenheit glänzte. Warum? Das gibt Publisher Activision leider nicht bekannt.

Activision sagte lediglich, dass "bald weitere Informationen zum neuen Modern Warfare Zombies" kommen würden - und es wohl das bisher größte Zombies-Angebot sein dürfte, was Fans je zu Gesicht bekamen. Wir sind hyped!

Aber auch der Kampagnenmodus hat neue Inhalte im Gepäck. Beispielsweise gibt es nun offenere Kampfmission, ein neues Fähigkeitensystem zur Anpassung der Multiplayer-Charaktere, neue Kampfwesten, eine neue Tac-Stance-Bewegung und auch neue After-Market-Teile.

Zeitgleich läutet Activision mit Modern Warfare 3 aber auch den Start eines zentralen Hubs für den gesamten Spielbesitz eines jeden Nutzers ein, der auf den Namen "Call of Duty HQ" hören wird. Ähnlich wie beispielsweise entlang der Master Chief Collection von Halo kannst du so künftig von einem zentralen Ort aus den Titel des Franchise ansteuern, den du als nächstes genießen willst und auch "den jeweiligen Modus vorab anwählen."

Mit der Neuauflage zu Modern Warfare 3 zelebriert Activision zudem eine erstmalige Gegebenheit: Zwei Modern Warfare-Spiele, die aufeinanderfolgend erscheinen. Die Kampagne selbst wird sich in MW3 hierbei auf Makarow konzentrieren, einen Ultranationalisten, der bereits entlang der Post-Credits-Szene von Modern Warfare 2 (2022) angeteasert wurde. In eben jener Szene wird eine Textnachricht gesendet, die eine Terrorzelle anweist, "Kein Russisch" zu nutzen – eine pfiffige Anspielung aus einem der wohl umstrittensten Level der Videospielgeschichte, welches aus Modern Warfare 2 (2009) stammt.

Und es wirft doch zugleich unweigerlich die Frage auf, welchen Ton ein modernes Modern Warfare 3 wohl anschlagen wird ... Na ja, vielleicht sind wir morgen ja schon schlauer?