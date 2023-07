Immortals Fenyx Rising-Gerüchte bestätigt: Ubisoft cancelt mögliche Fortsetzung

Zunächst waren es nur Gerüchte, die davon sprachen, dass eine mögliche Fortsetzung von Immortals Fenyx Rising gecancelt worden war. Nun bestätigte Ubisoft das Gemunkel jedoch mit einer klaren Hiobsbotschaft und sagte, sie seien am Umverteilen ihrer Ressourcen und kreativen Teams.

Laut VGC kursierten gestern erste Berichte, die auf das Aus des von der griechischen Mythologie inspirierten Rollenspiels hindeuteten. Heute Morgen baten wir Ubisoft dann um eine Stellungnahme dazu, woraufhin sich das Unternehmen nur vage zu der Absage äußerte. Es schien jedoch zu bestätigen, dass es im Studio in Montreal erhebliche Veränderungen gibt. In der Erklärung heißt es: "Im Rahmen unserer globalen Strategie werden wir einige kreative Teams und Ressourcen des Studios in Quebec umleiten und anderen, noch nicht angekündigten Projekten zuweisen. Das Know-how und die Technologien, die diese Teams entwickelt haben, werden als Beschleuniger für die Entwicklung dieser Schlüsselprojekte dienen, die sich auf unsere größten Marken konzentrieren. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten."

Diese Umschichtung von Ressourcen ist wahrscheinlich die gemeldete Verlagerung von Mitarbeitern zu einigen der größten Ubisoft-Franchises wie Assassin's Creed, Far Cry und vielleicht auch einigen Spielen der Tom Clancy-Serie. Da die Entwicklung von Assasson's Creed Mirage bereits weit fortgeschritten ist, kann man wohl davon ausgehen, dass die Spiele, die sich derzeit in einer längeren Entwicklungsphase befinden, wie das Splinter Cell-Remake oder Prince of Persia The Lost Crown, die wahrscheinlichsten Kandidaten sind.

Zunächst wurde - ebenfalls von VGC - gemunkelt, dass Ubisoft vorhatte, Immortals Fenyx Rising zu einem echten Franchise zu machen, das möglicherweise auch in anderen Mythologien angesiedelt sein könnte, um künftige Spielumgebungen zu beeinflussen. Das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein, und das Originalspiel und sein DLC sind wahrscheinlich alles, worauf es hinauslaufen wird.

Wenn du weitere Informationen zu Rollenspielen suchst, schau dir unsere Liste der besten RPGs an, oder lies unsere Artikel über alle kommenden Xbox- und PlayStation-Spiele.