Call of Duty: Modern Warfare 3 – Ranglisten-Multiplayer schon direkt in der ersten Season

Sledgehammer Games hat jüngst bestätigt, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 in der ersten Season einen Ranglisten-Mehrspielermodus erhalten wird.

Während des CoD: Next-Events am 5. Oktober 2023, bei dem Activision im Übrigen auch gleich einmal die 20 Launch-Karten des Spiels präsentierte, wurde bekannt gegeben, dass die Spieler*innen noch im Verlauf der ersten Season mit einem modernisierten und verbesserten Ranglisten-Multiplayermodus rechnen dürfen.

"Unsere Freunde bei Treyarch haben sich wieder um den Ranglistenmodus gekümmert", sagte Greg Reisdorf, Multiplayer Creative Director bei Sledgehammer Games.

"Sie machen einen fantastischen Job und wir lieben die Zusammenarbeit mit ihnen. Sie werden diese Erfahrung mitbringen, sie aktualisieren, sie von Modern Warfare 2 modernisieren, sie nach weiter voranbringen und dann für Season 1.5 [...] Mitte der ersten Season bereithalten."

Reisdorf erklärt obendrein, dass dieser Zeitrahmen bewusst gewählt wurde, sodass sich Fans, neue Spieler*Innen sowie Rückkehrer*Innen mit dem Spiel wie auch den Modi vertraut machen können. Er fügte obendrein hinzu, dass Treyarch auch in Zukunft noch mehr zum Ranglistenmodus verraten dürfte.

Wie erwähnt, konnte man noch während der Übertragung die 20 spielbaren Launch-Karten begutachten, wobei 16 dieser aus dem Original von 2009 stammen, während die restlichen vier aus wiederum drei größer angelegten Kampfkarten sowie einer kolossalen "Kriegs"-Karte bestehen.

In näherer Zukunft sollen noch weitere Karten hinzugefügt werden, wobei bereits drei neue Maps für die kommende (erste) Season geplant sind, während drei weitere in Season 2 folgen. Es wurde außerdem kundgetan, dass im weiteren Verlauf insgesamt 12 6v6-Karten veröffentlicht werden, die allesamt an unterschiedlichen Orten angesiedelt sein dürften.

Und auch das Kartenvoting zelebriert ebenso wie die klassische Red-Dot-Minimap der Serie seine große Rückkehr, während das neue Perk-System das Geschehen frisch halten dürfte.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbesteller können sich obendrein auf eine offene Betaphase gefasst machen, deren Starttermin je nach Plattform variieren wird.