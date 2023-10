Längst nicht vergessen: Blizzards kommendes Warcraft-Strategieabenteuer erhält Releasetermin und charmanten Trailer

Blizzard Entertainments nächster Streich, das Warcraft-Strategiespiel Warcraft Rumble, geht noch am 3. November 2023 an den Start und erscheint infolgedessen für iOS- wie auch Android-Geräte.

Warcraft Rumble wird hierbei ein Free-to-Play-Strategietitel für Mobilgeräte sein, der sich die wiederauflebende Beliebtheit von Tower Defense-, sowie RTS-Spielen und dem noch immer recht frischen Autobattler-Genre zunutze macht, um einen einmaligen Mix im bekannten Warcraft-Universum zu bieten.

Direkt auffällig ist hierbei, dass Warcraft Rumble in Form einer ausgedehnten Einzelspielerkampagne auch genug Futter für Solo-Abenteuerer bieten dürfte (was mir persönlich gut taugt), wobei Spieler durch die Welt von Azeroth gelotst werden. Natürlich kommen aber auch bekannte Elemente aus dem Warcraft beziehungsweise WoW-Kosmos nicht zu kurz, weswegen Koope-Missionen, PvP-Gefechte, Gilden wie auch Schlachtzüge und Dungeons ebenfalls eine Rolle spielen.

Konkrete Einblicke gewährt hierbei das jüngste Vorschauvideo, in welchem sich Senior 3D Artist Justine Hamer, Game Producer Elhora Davis sowie Art Director Jeremy Collins zu Wort meldeten. Wer also Lust auf einen intensiveren, knapp siebenminütigen Einblick hat, sollte mal einen Blick ins Videomaterial unterhalb werfen.

Fans wird außerdem nicht entfallen sein, dass Warcraft Rumble nicht immer so hieß. Ursprünglich war da irgendwo noch ein "Arclight" mit eingewoben, Warcraft Arclight Rumble war den Entwicklern dann aber doch "ein bisschen zu langatmig".

An der Prämisse hat sich aber wenig geändert: Kurzweiliger Strategie-Zeitvertreib mit ikonischen Warcraft-Charakteren und Monstern soll geboten werden, ein nostalgischer Trip durch die Jahrzehnte der umfangreichen Geschichte erfolgen. Und ganz ehrlich: Ich kann es kaum noch erwarten die Rückkehr von Jaina Prachtmeer, Uther Lichtbringer oder Cairne Bluthuf auf meinem Smartphone zu zelebrieren – nur auf Murlocs hätte ich echt verzichten können ... immer dieses nervige Mrgl.

Warcraft Rumble lehnt sich stark an den klassischen, lebendigen und farbenfrohen Grafikstil an, für den die Warcraft-Spiele bekannt sind, und bietet so einen Mix, der auf dem Smartphone grandios zur Geltung kommen dürfte.

Diejenigen, die das Spiel auf ihrem Smartphone vorbestellen wollen, können das schon jetzt via Google Play oder dem iOS App Store tun. Außerdem wirst du hierfür zu Release gleich mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Kosmetika belohnt. Konkret erwarten dich folgende Boni:

ein Mecha-Kobold-Skin

das Mecha-Kobold-Porträt

ein Mecha-Turm-Skin

sowie ein Mecha-Kobold-Emote.

Fraglich bleibt einmal mehr, inwiefern Blizzard den Titel wohl monetarisieren wird und ob diese Monetarisierung ähnlich katastrophal wie zuletzt bei Diablo Immortal ausfällt oder doch noch etwas erträglichere Züge im Stile eines Hearthstones annimmt.

Wie bei jedem Free-to-Play-Titel wird der in Kalifornien ansässige Entwickler aber ohnehin eine schmale Gratwanderung bestreiten müssen. Um das Spiel profitabel zu halten sind Mikrotransaktionen unvermeidbar, der Ton macht allerdings auch hier die Musik – also bitte übertreibt nicht wieder!

Das Erscheinungsdatum von Warcraft Rumble fällt mit dem 3. November übrigens direkt auf den ersten Tag der diesjährigen Blizzcon, die in Anaheim, Kalifornien, stattfindet. Bei der jährlichen Veranstaltung dürfte die Fangemeinde einmal ordentlich Grund zum Feiern haben, wo doch schon umfangreiche Neuigkeiten für Diablo 4 in Aussicht gestellt wurden. Und wer weiß? Vielleicht tut sich ja auch bei World of Warcraft mal wieder was ...



Stichwort World of Warcraft: Insofern du mit Smartphone-Ablegern nicht allzu viel anfangen kannst, jedoch einem neuen Zeitvertreib nicht abgeneigt wärst, lohnt sich definitiv einmal mehr ein Blick in die Fülle von Top-MMORPG-Titeln, die wir entlang unserer Bestenliste zur Schau stellen.

Hier ist zweifelsohne für jedermann etwas dabei!